Российские ученые нашли новый способ защиты зданий от обрушения

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Ученые из Вятского государственного университета разработали новый способ защиты зданий от прогрессирующего обрушения, основываясь на математической модели. Как считают авторы, эта методика отличается высокой экономической эффективностью и может быть применена при реставрации как промышленных, так и общественных объектов.

Фото: unsplash.com by Дэн Голд, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ многоэтажный дом

В последние годы мир сталкивается с нарастающим числом терактов, промышленных взрывов, дорожно-транспортных происшествий и локальных просадок грунта. Все эти факторы оказывают негативное влияние на строительные конструкции, что не учитывается в стандартных эксплуатационных условиях. Часто это приводит к прогрессирующему или лавинообразному обрушению, когда повреждение одного из несущих элементов здания вызывает разрушение значительной части или всего сооружения, передает РИА Новости.

Чтобы обезопасить действующие промышленные объекты от потенциальных обрушений, современные рекомендации предписывают повышать связность и статическую определимость конструкций. Это предполагает значительные изменения, такие как переоборудование свободно опертых балок в жестко зафиксированные с увеличением их сечения, добавление дополнительных балок, подстропильных ферм и соединительных элементов.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.



