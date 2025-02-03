Артефакт или природный Феномен: Маск поддержал исследование марсианского квадрата

Необычное изображение, полученное с орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и демонстрирующее загадочную "квадратную структуру" на поверхности Марса, вызвало широкий резонанс в интернете и привлекло внимание главы SpaceX, Илона Маска. Он выразил свою поддержку идее организации экспедиции на Красную планету для изучения данного феномена.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Снимок, опубликованный на ресурсе Mars Image Explorer Университета Аризоны, быстро распространился в сети, спровоцировав оживленные дискуссии и породив множество теорий. Четкие линии и прямые углы структуры стали предметом пристального внимания пользователей социальных сетей.

Любители конспирологических теорий увидели в формации доказательство существования древней марсианской цивилизации, проводя параллели между ее масштабами и размерами египетской пирамиды Хеопса.

Однако геологи представили более прозаичное объяснение, указав на аналогичные природные образования, встречающиеся на Земле. В качестве примера они привели многочисленные квадратные и прямоугольные соляные бассейны на перешейке, соединяющем два тасманийских полуострова в Австралии. Несмотря на кажущуюся искусственность, эти образования являются результатом редкой формы естественной эрозии осадочных пород. Кроме того, аналогичные структуры можно наблюдать на знаменитой Дороге гигантов в Северной Ирландии.

Илон Маск, заинтересовавшись развернувшейся дискуссией, подчеркнул необходимость отправки астронавтов на Марс для проведения всестороннего исследования загадочной формации и получения достоверных данных о ее происхождении.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.

