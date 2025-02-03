Артефакт или природный Феномен: Маск поддержал исследование марсианского квадрата

Необычное изображение, полученное с орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и демонстрирующее загадочную "квадратную структуру" на поверхности Марса, вызвало широкий резонанс в интернете и привлекло внимание главы SpaceX, Илона Маска. Он выразил свою поддержку идее организации экспедиции на Красную планету для изучения данного феномена.
Снимок, опубликованный на ресурсе Mars Image Explorer Университета Аризоны, быстро распространился в сети, спровоцировав оживленные дискуссии и породив множество теорий. Четкие линии и прямые углы структуры стали предметом пристального внимания пользователей социальных сетей.
Любители конспирологических теорий увидели в формации доказательство существования древней марсианской цивилизации, проводя параллели между ее масштабами и размерами египетской пирамиды Хеопса.
Однако геологи представили более прозаичное объяснение, указав на аналогичные природные образования, встречающиеся на Земле. В качестве примера они привели многочисленные квадратные и прямоугольные соляные бассейны на перешейке, соединяющем два тасманийских полуострова в Австралии. Несмотря на кажущуюся искусственность, эти образования являются результатом редкой формы естественной эрозии осадочных пород. Кроме того, аналогичные структуры можно наблюдать на знаменитой Дороге гигантов в Северной Ирландии.
Илон Маск, заинтересовавшись развернувшейся дискуссией, подчеркнул необходимость отправки астронавтов на Марс для проведения всестороннего исследования загадочной формации и получения достоверных данных о ее происхождении.
И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.
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