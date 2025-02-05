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Пирамида, которая меняет историю: что нашли археологи в глубине лесов

3:47
Наука

Археологи сделали значительное открытие в центральных Андах — древнюю пирамиду, спрятанную под густой растительностью неподалеку от священного города Караль, старейшего известного центра цивилизации в Америке. Обнаруженное сооружение, известное как Сектор F, может дать новые сведения о культуре Норте-Чико, которая процветала здесь 5000–6000 лет назад.

Археологическая лопатка на месте раскопок
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Археологическая лопатка на месте раскопок

Древняя пирамида, скрытая под землей

Раскопки велись рядом с поселением Чупасигарро, в 23 километрах от Тихого океана. Когда деревья и кустарники были удалены, археологи обнаружили массивные каменные стены, образующие три перекрывающиеся платформы.

Особый интерес вызвали уанкас — крупные вертикально расположенные камни, отмечающие углы здания и лестницу, ведущую на верхние уровни. Еще одной важной находкой стал геоглиф, изображающий профиль головы, выполненный в стиле культуры Сечин. Размер геоглифа — 62,1 × 30,3 метра. Его можно увидеть с определенной точки в поселении, что говорит о его важном ритуальном или мемориальном значении.

Что известно о Чупасигарро

Этот древний город расположен у оврага, примыкающего к Каралю. Сейчас археологи изучают его структуру и планируют создать карту поселения.

Известно, что Чупасигарро включал 12 построек, использовавшихся для общественных или церемониальных целей. Они расположены на возвышенностях, доминируя над центральной площадью. Архитектурное разнообразие строений свидетельствует о развитом обществе, где существовало разделение функций.

  • Жилые районы находились на периферии.
  • Общественные здания — ближе к центру.
  • Главный элемент поселения — утопленная круглая площадь, характерная для той эпохи.

Археологи считают, что 5000 лет назад здесь процветало развитое городское общество, связанное с Каралем — столицей Норте-Чико.

Караль: древняя столица Южной Америки

Караль — один из самых старых городов мира, основанный около 3000 года до н. э.. В нем было шесть огромных пирамид, храмы, площади, амфитеатр, а также жилые зоны. На пике своего развития он насчитывал около 3000 жителей.

Считается, что элита Караля жила в больших комнатах на вершинах пирамид, в то время как ремесленники и рабочие селились в менее престижных районах.

В 2001 году Караль был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Какую роль играл Чупасигарро

Анализ показывает, что Чупасигарро был построен стратегически, выполняя функции торгового центра. Он соединял:

  • Прибрежные поселения, поставлявшие рыбу и морепродукты.
  • Поселения в долине Супе, специализировавшиеся на земледелии и ремеслах.

Само пирамидальное сооружение не было видно из долины, что может указывать на его торговую, а не жилую роль.

Почему это открытие важно

Археологи уже не впервые находят в регионе скрытые пирамиды. Однако новые данные подтверждают, что Караль и его окрестности представляли собой сложную сеть городов, связанных не только религиозными, но и экономическими отношениями.

Чупасигарро может дать представление о первых урбанистических центрах Америки, а его обнаруженная пирамида — о развитии инженерных и архитектурных традиций древних цивилизаций.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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