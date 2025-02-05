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Реки возрастом 3,5 млрд лет: как они изменили химию океанов и зарождение жизни

3:04
Наука

Ученые обнаружили самые ранние химические доказательства существования рек и выветривания континентов на Земле 3,5 миллиарда лет назад. Новые данные получены благодаря анализу древних пород из Китая и Южной Африки, сообщается в журнале Geology. Это открытие отодвигает назад дату формирования континентальных массивов и их влияния на океаны.

Река
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей_Лапшин, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Река

Как реки изменили океаны 3,5 миллиарда лет назад

Вода разрушает породы на суше, вымывая из них минералы и питательные вещества, которые затем попадают в океаны. Этот процесс, называемый выветриванием, мог сыграть важную роль в зарождении жизни в прибрежных водах.

"Как только начинается выветривание, в океаны поступает питательный материал, что может привести к процветанию жизни в прибрежных водах", — поясняет Курт Конхаузер, геобиолог из Университета Альберты (Канада).

Следы древних рек в железных породах

Исследование сосредоточено на полосчатых железных формациях - древних породах, которые могут содержать чередующиеся красные и темные полосы. Они фиксируют химический состав древних океанов, в которых когда-то находились.

Команда обнаружила резкое изменение соотношения германия и кремния в этих породах 3,5 миллиарда лет назад. Единственное объяснение — реки начали переносить выветренные минералы с суши в океан, что означает активное разрушение уже сформировавшихся континентов.

Когда появились континенты? Споры ученых

Формирование Земли произошло около 4,54 миллиарда лет назад, но точное время появления континентальных массивов остается предметом споров. Некоторые исследования предполагают, что суша начала формироваться 3 миллиарда лет назад, но новые данные указывают на более раннюю дату.

"Это открытие отодвигает возникновение континентов дальше в прошлое", — говорит Лесли Роббинс, геохимик из Университета Реджайны (Канада).

Континенты играют ключевую роль в поддержании жизни. Как отмечает Ева Штюкен, геохимик из Университета Сент-Эндрюс (Шотландия), именно они обеспечивают платформу для существования морской жизни.

Следующий вопрос: какими были первые континенты

Команда Конхаузера теперь хочет выяснить, какими по размеру были древние континенты.

"Были ли они похожи на современные? Маловероятно, но у нас пока нет представления об их истинных размерах", — признается ученый.

Открытие подтверждает, что реки существовали на глобальном уровне уже 3,5 миллиарда лет назад и оказали значительное влияние на химический состав океанов. Это важный шаг в понимании эволюции Земли и ранних условий для возникновения жизни.

Уточнения

Река́ — природный водный поток (водоток) значительных размеров с естественным течением по руслу от истока вниз до устья.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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