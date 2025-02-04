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Теория относительности под вопросом: что обнаружили ученые при слиянии черных дыр

3:19
Наука

Физика последних десятилетий доказывает, что симметрия играет ключевую роль в устройстве Вселенной. Она определяет не только простые закономерности, но и сложнейшие фундаментальные принципы. Одним из важнейших открытий в этой области стала теорема Ноэтера, сформулированная Эмми Ноэтер в 1918 году. Согласно ей, каждому закону сохранения соответствует определенная симметрия. Проверить, действуют ли эти принципы в экстремальных условиях космоса, помогают исследования слияний черных дыр.

Чёрная дыра
Фото: Freepik by stockgiu
Чёрная дыра

Симметрия и физические законы

В физике симметрия — это свойство системы, остающееся неизменным при определенных преобразованиях. Например, симметрия пространства означает, что законы физики не зависят от направления. Именно этот принцип лежит в основе теоремы Ноэтера: законы сохранения энергии, импульса и других величин напрямую связаны с фундаментальными симметриями Вселенной.

Эти принципы действуют не только в классической механике, но и в физике частиц и общей теории относительности. В общей теории относительности Эйнштейна гравитация представлена как искривление пространства-времени. Проверка симметрии в таких условиях — ключ к пониманию природы гравитации и самой структуры Вселенной.

Гравитационные волны: испытание симметрии в экстремальных условиях

Одним из способов проверить фундаментальные симметрии является анализ гравитационных волн, возникающих при слиянии черных дыр. Эти волны — своего рода "эхо" колоссальных космических событий, которые регистрируются обсерваториями, такими как LIGO.

В недавнем исследовании, опубликованном в Physical Review Letters, ученые изучили поляризацию гравитационных волн во время столкновения черных дыр. Поляризация возникает из-за вращения объектов и связана с симметрией четности. Если эта симметрия нарушается, то гравитационные волны могли бы показывать необычные эффекты. Однако анализ данных подтвердил, что четность остается соблюденной.

Гравитационная отдача и тест симметрии движения

Еще один важный аспект — гравитационная отдача. Когда две черные дыры сливаются, новая образовавшаяся черная дыра может получить сильный гравитационный "удар", из-за которого она отклонится от первоначального положения. В идеале такие смещения не должны быть направлены преимущественно в одну сторону — иначе это могло бы говорить о нарушении симметрии. Анализ показал, что никаких отклонений от ожидаемых симметричных закономерностей не обнаружено.

Что это значит для физики

Хотя имеющихся данных пока недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы, проведенные исследования значительно продвинули наше понимание гравитации. Если фундаментальные симметрии окажутся нарушенными в экстремальных условиях, это может привести к революции в физике, но пока подтверждений этому нет. Исследования черных дыр продолжаются, и, возможно, именно они помогут найти новые грани устройства Вселенной.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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