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Откололся кусок весом в триллионы тонн: как самый большой айсберг в мире меняет океан

2:19
Наука

Самый большой айсберг в мире, A23a, весом около 1 трлн тонн, начал распадаться в водах Южной Атлантики. Впервые за долгое время от него отделился крупный фрагмент, что подтверждают данные Британской антарктической службы. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Айсберг
Фото: flickr.com by Drew Avery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Айсберг

Первый откол: что произошло

По словам океанологов, от A23a откололся массивный кусок льда длиной около 19 километров. Его площадь составила примерно 80 квадратных километров, но даже этот крупный фрагмент выглядит незначительным по сравнению с самим айсбергом. Напомним, что его общая площадь достигает 3360 квадратных километров — это более чем в четыре раза больше Сингапура.

Айсберг может разрушиться быстрее, чем ожидалось

Специалисты отмечают, что мегаайсберги, как правило, начинают стремительно разрушаться после первых значительных отколов. Подобные ледяные гиганты часто теряют массу в течение нескольких недель, а затем распадаются на более мелкие фрагменты.

При этом потеря участка льда, по мнению ученых, не изменит направление дрейфа A23a. Он продолжает двигаться в сторону острова Южная Георгия — важнейшего места кормления для тюленей и пингвинов.

Самый большой и старый айсберг

A23a считается не только самым крупным, но и одним из старейших айсбергов на планете. Он откололся от антарктического шельфа ещё в 1986 году, но вскоре сел на мель.

Долгое время он оставался неподвижным — более 30 лет, прежде чем в 2020 году наконец сошёл с места и начал движение на север. Его путь до сих пор остается непредсказуемым: айсберг не раз задерживался в океане из-за сильных течений, которые буквально вращали его на месте.

Судя по всему, распад A23a только начинается, и эксперты внимательно следят за процессом. Если айсберг продолжит разрушаться, это может привести к серьезным изменениям в регионе и повлиять на экосистему Южной Атлантики.

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, "ледяная гора") — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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