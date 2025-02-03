В Африке обнаружили мегаполис возрастом 200 000 лет

Археологи обнаружили загадочные руины в Африке, которые могут быть остатками древнейшего мегаполиса, возрастом до 200 тысяч лет.
Если эта гипотеза подтвердится, это станет открытием самой древней цивилизации на Земле.
Первоначально руины были найдены местными фермерами, которые считали их обычными остатками загонов для скота, построенными племенами банту в XIII веке, сообщает "Хибины.ru"
Однако спутниковый анализ показал, что это может быть большой и тщательно спроектированный комплекс зданий с площадью до 10 тысяч квадратных километров. Исследования были опубликованы на платформе Scribd.
Мегало́полис — наиболее крупная форма расселения, образующаяся при срастании ряда городских агломераций.
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