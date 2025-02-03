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В Африке обнаружили мегаполис возрастом 200 000 лет

0:42
Наука

Археологи обнаружили загадочные руины в Африке, которые могут быть остатками древнейшего мегаполиса, возрастом до 200 тысяч лет.

Археолог
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Археолог

Если эта гипотеза подтвердится, это станет открытием самой древней цивилизации на Земле.

Первоначально руины были найдены местными фермерами, которые считали их обычными остатками загонов для скота, построенными племенами банту в XIII веке, сообщает "Хибины.ru"

Однако спутниковый анализ показал, что это может быть большой и тщательно спроектированный комплекс зданий с площадью до 10 тысяч квадратных километров. Исследования были опубликованы на платформе Scribd.

Уточнения

Мегало́полис — наиболее крупная форма расселения, образующаяся при срастании ряда городских агломераций.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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