Постоянная борьба за высоту — орбиту МКС подняли на 3,2 км

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Средняя высота орбиты Международной космической станции (МКС) увеличилась на 3,2 км и теперь составляет 417,44 км.

Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мкс

Специалисты отмечают, что корректировка орбиты является традиционной операцией. В период полетов американских "челноков" высота МКС поддерживалась на уровне 350 км, так как шаттлы не могли подняться выше для доставки новых модулей, сообщает РГ.

С другой стороны, российские "Союзы" и "Прогрессы" были сертифицированы для полетов на высоту 460 км. После прекращения полетов "челноков" средняя высота орбиты была увеличена до 400 км. Тем не менее, конструкторы утверждают, что для выполнения научных задач на борту МКС высоты до 420 км вполне достаточно.

Не существует строгой высоты орбиты, так как космическая станция постепенно снижает высоту под воздействием разных факторов, например, солнечной активности и космического мусора. Чтобы поддержать необходимые условия для стыковки с грузовыми и пилотируемыми кораблями, МКС периодически корректируется, иногда изменяя высоту на сотни метров, как это произошло в данный момент.

С момента старта МКС было выполнено 373 коррекции высоты орбиты, из которых 214 проводились с помощью двигателей кораблей "Прогресс".

Уточнения

МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция (первоначально в составе участников были Бразилия и Великобритания). МКС внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой объект, построенный человеком. Общая стоимость создания станции составляет более 150 миллиардов долларов.



