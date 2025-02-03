Тайна Атлантики — обнаружены неизвестные подводные объекты

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

С начала весны 2023 года в Атлантическом океане наблюдается увеличение случаев обнаружения неизвестных подводных объектов, что вызывает беспокойство у американских властей.

Фото: dvidshub.net= by Айзек Ибарра, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Военный с биноклем

Причины этого явления пока остаются неясными.

В марте приборы зафиксировали объект длиной 10-12 метров, который двигался на глубине более километра со скоростью 500 км/ч (270-300 узлов), что не соответствует характеристикам известных подводных аппаратов, сообщает Общественная Служба Новостей.

Среди возможных объяснений рассматривалась американская разработка "Центурион-2", однако этот проект еще не реализован.

Пентагон также выдвинул гипотезу о том, что это может быть российский "Посейдон", но Москва опровергла эту версию.

Уточнения

Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.



