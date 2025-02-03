Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что произойдёт с организмом, если каждый день есть булочки?
Ароматный пирог с яблоками: лучший рецепт для уютного вечера
Красота в вашем доме: удивительные цветущие комнатные растения
Это комнатное растение требует минимального внимания и приносит много пользы в дом
Цветные полосы на резине: разбираемся, есть ли от них польза водителям
Как создать офисный гардероб, который сочетает элегантность и комфорт?
Где отметить День всех влюблённых — топ-курорты для пар
Садальский порекомендовал к просмотру новый американский сериал
Обслуживание автомобилей в России подорожало на 30%: автоэксперт Тимашов назвал причины

Тайна Атлантики — обнаружены неизвестные подводные объекты

0:53
Наука

С начала весны 2023 года в Атлантическом океане наблюдается увеличение случаев обнаружения неизвестных подводных объектов, что вызывает беспокойство у американских властей.

Военный с биноклем
Фото: dvidshub.net= by Айзек Ибарра, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Военный с биноклем

Причины этого явления пока остаются неясными. 

В марте приборы зафиксировали объект длиной 10-12 метров, который двигался на глубине более километра со скоростью 500 км/ч (270-300 узлов), что не соответствует характеристикам известных подводных аппаратов, сообщает Общественная Служба Новостей.

Среди возможных объяснений рассматривалась американская разработка "Центурион-2", однако этот проект еще не реализован.

Пентагон также выдвинул гипотезу о том, что это может быть российский "Посейдон", но Москва опровергла эту версию.

Уточнения

Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Еда и рецепты
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день Аудио 
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Садоводство, цветоводство
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного Аудио 
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Авто
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Последние материалы
Секрет долголетия известного инвестора Уоррена Баффета
Готовим котлеты без жарки: вкусно, сочно и без вреда для фигуры
Аэропорт в Абхазии снова начнёт принимать самолёты
Ошибки алкотестера: почему даже трезвый водитель рискует получить штраф
Сода и уксус: дуэт, который спасёт ваш ковёр от любых пятен
Китай готовит альтернативу Starlink
Сергей Лазарев вжился в роль аборигена Перу на озере Титикака
В чём разница между мезотерапией и биоревитализацией?
Подготовка тела к лету: пять шагов к идеальной форме
Экономист Федоров спрогнозировал, когда ждать снижения цен на продукты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.