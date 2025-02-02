Китай готовит альтернативу Starlink

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Нанкинского университета астронавтики и аэронавтики разработали альтернативную спутниковую систему для Starlink.

Китайские исследователи начали создание собственной спутниковой сети с целью укрепления своей безопасности и участия в технологической гонке.

Спутники, созданные под руководством Юньхуа, работают на солнечной энергии, что снижает расходы. Отмечается, что китайские спутники могут быть сбиты маломощными лазерами, что также дает им преимущество.

Спутниковая система Starlink, разработанная Илоном Маском, активно использовалась для поддержки вооруженных сил Украины. Возможно, недовольство китайского руководства растет, учитывая военные возможности американских спутников, сообщает spb.tsargrad.tv.

Уточнения

Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).

