Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сода и уксус: дуэт, который спасёт ваш ковёр от любых пятен
Сергей Лазарев вжился в роль аборигена Перу на озере Титикака
В чём разница между мезотерапией и биоревитализацией?
Подготовка тела к лету: пять шагов к идеальной форме
Экономист Федоров спрогнозировал, когда ждать снижения цен на продукты
Эти завтраки заставят вас просыпаться с радостью! Попробуйте и убедитесь сами
Грызёте ногти? Вам срочно нужно узнать эти опасные последствия
Чистотел: сорное растение с удивительными лечебными свойствами
Чистка микроволновки будет чрезвычайно лёгкой: просто используйте сердитую маму

Китай готовит альтернативу Starlink

0:51
Наука

Ученые из Нанкинского университета астронавтики и аэронавтики разработали альтернативную спутниковую систему для Starlink.

Китайские исследователи начали создание собственной спутниковой сети с целью укрепления своей безопасности и участия в технологической гонке.

Спутники, созданные под руководством Юньхуа, работают на солнечной энергии, что снижает расходы. Отмечается, что китайские спутники могут быть сбиты маломощными лазерами, что также дает им преимущество.

Спутниковая система Starlink, разработанная Илоном Маском, активно использовалась для поддержки вооруженных сил Украины. Возможно, недовольство китайского руководства растет, учитывая военные возможности американских спутников, сообщает spb.tsargrad.tv.

Уточнения

Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Дрожжевое тесто на 3 месяца вперед: этот лайфхак пригодится каждой хозяйке
Еда и рецепты
Дрожжевое тесто на 3 месяца вперед: этот лайфхак пригодится каждой хозяйке Аудио 
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Еда и рецепты
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день Аудио 
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Новости спорта
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Последние материалы
Эти завтраки заставят вас просыпаться с радостью! Попробуйте и убедитесь сами
Грызёте ногти? Вам срочно нужно узнать эти опасные последствия
Чистотел: сорное растение с удивительными лечебными свойствами
Чистка микроволновки будет чрезвычайно лёгкой: просто используйте сердитую маму
Как проснуться без кофе? Этот фрукт поможет взбодриться не хуже
15-летняя рыбачка из Австралии установила мировой рекорд
Зарядка, которая ускорит метаболизм: секрет стройных и энергичных людей
Где купить авто дешевле в 2025 году: цены на машины растут — как успеть сэкономить
Что посмотреть в Удмуртии и какие сувениры привезти
Цитрусовые чудеса — как апельсины и мандарины помогают в борьбе с лишним весом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.