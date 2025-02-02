Цитрусовые чудеса — как апельсины и мандарины помогают в борьбе с лишним весом

Цитрусовые известны своими полезными свойствами, особенно высоким содержанием витамина С и антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему.
Однако в последние годы исследователи выявили новые положительные качества этих фруктов.
Канадские ученые из Western University выяснили, что цитрусовые могут помочь в борьбе с ожирением благодаря веществу нобилетину, содержащемуся в апельсинах и мандаринах. Нобилетин способствует замедлению набора веса и снижает риск диабета и заболеваний сердца.
В ходе экспериментов с мышами, которых кормили жирной пищей для моделирования неправильного рациона, одной группе животных добавляли нобилетин. Результаты показали, что эти грызуны, несмотря на тот же рацион, оставались стройными, имели меньше жировых отложений в крови и лучше реагировали на инсулин.
Кроме того, нобилетин улучшал состояние мышей, уже страдающих от ожирения, очищая их артерии от опасных бляшек, что снижало риски инфарктов и инсультов.
Изначально ученые считали, что нобилетин активирует фермент AMP-киназу, который отвечает за расщепление жиров. Однако дальнейшие исследования показали, что механизм действия вещества отличается и не нарушает функциональность используемых препаратов. Ученым теперь предстоит провести испытания на людях, передает planet-today.
Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).
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