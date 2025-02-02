Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что пить во время магнитных бурь, чтобы не страдать от головной боли и давления
Как вернуть к жизни вымерзшую розу
В каких случаях стоит переплачивать за премиальное топливо
Почему в холодильнике появилась вода и неприятный запах? Вы забыли об одной важной детали
Где россиян встречают с радушием — впечатления путешественницы от поездок в 12 стран
Опасность на пляже: в Ирландии выбросило мертвого финвала
Как определить, нужен ли вашей коже увлажняющий или питательный крем?
Простое упражнение, которое улучшит вашу сексуальную жизнь
Кофе бьет рекорды по цене: стоимость достигла максимума за 47 лет

Как преодолеть синдром отложенной жизни

2:07
Наука

Многие люди ощущают, что настоящая жизнь начнется позже, и продолжают ждать более подходящих условий, что называется синдромом отложенной жизни.

Грустная девушка в наушниках
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная девушка в наушниках

Психолог Дарья Яушева из компании "СберЗдоровье" объясняет, что это явление часто связано с травматическим опытом, который вызывает страх перед риском и возможным осуждением.

Люди с этим синдромом могут иметь завышенные ожидания от будущего и нежелание принимать реальность. Причинами могут быть экономическая нестабильность, недостаток ресурсов и тревога перед неопределенностью. Яушева также отмечает, что отсутствие навыков осознанности, таких как распознавание истинных ценностей и эмоций, поддерживает этот синдром.

Перфекционизм может быть еще одним фактором, заставляющим людей откладывать действия в ожидании идеальных условий. Это приводит к ощущению нехватки времени и упущенных возможностей. Признаки синдрома включают тревожность по поводу будущего, уход в фантазии, зависимость от развлекательных факторов и занятость незначительными делами.

Люди могут игнорировать свои текущее потребности в ожидании чего-то более значимого. Синдром может вызывать внутреннее неудовлетворение и самокритику, заставляя человека чувствовать пустоту даже после достижения целей. Это может привести к эмоциональному истощению и социальной изоляции.

Яушева советует сосредоточиться на собственных ценностях и жить настоящим. Важно учиться поддерживать себя, отмечать достижения и справляться с неудачами. Полезно ставить маленькие, достижимые цели и получать удовольствие от процесса. Также важна практика осознанности и поиск радости в настоящем моменте, отказ от идеального времени для начала действий.

Психолог подчеркивает, что следует фокусироваться не на результате, а на процессе и находить удовольствие в каждом шаге к цели, сообщает planet-today со ссылкой на RT.

Уточнения

Синдро́м — совокупность симптомов с общей этиологией и единым патогенезом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Недвижимость
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения Аудио 
Дрожжевое тесто на 3 месяца вперед: этот лайфхак пригодится каждой хозяйке
Еда и рецепты
Дрожжевое тесто на 3 месяца вперед: этот лайфхак пригодится каждой хозяйке Аудио 
Почему стоит есть овсянку каждый день
Здоровье
Почему стоит есть овсянку каждый день Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Последние материалы
Как обработать смородину весной для защиты от вредителей?
Что делать, если инспектор требует карту памяти с видеорегистратора: права и обязанности водителя
Как устранить промерзание углов в доме: детальное руководство
Новая находка в некрополе Таркинии меняет историю этрусков
Психолог объяснила, почему зависть может быть полезной
Турция — страна кошек: причины необычного отношения к ним
Стали известны детали райдера Гоши Куценко
Творожные пончики в духовке: вкуснее, чем в кафе, и полезнее, чем кажется
Инфляция в России превысила отметку в 700% за первую четверть века
Дайверы не нашли мазута на дне Чёрного моря у Анапы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.