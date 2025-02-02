Как преодолеть синдром отложенной жизни

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие люди ощущают, что настоящая жизнь начнется позже, и продолжают ждать более подходящих условий, что называется синдромом отложенной жизни.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грустная девушка в наушниках

Психолог Дарья Яушева из компании "СберЗдоровье" объясняет, что это явление часто связано с травматическим опытом, который вызывает страх перед риском и возможным осуждением.

Люди с этим синдромом могут иметь завышенные ожидания от будущего и нежелание принимать реальность. Причинами могут быть экономическая нестабильность, недостаток ресурсов и тревога перед неопределенностью. Яушева также отмечает, что отсутствие навыков осознанности, таких как распознавание истинных ценностей и эмоций, поддерживает этот синдром.

Перфекционизм может быть еще одним фактором, заставляющим людей откладывать действия в ожидании идеальных условий. Это приводит к ощущению нехватки времени и упущенных возможностей. Признаки синдрома включают тревожность по поводу будущего, уход в фантазии, зависимость от развлекательных факторов и занятость незначительными делами.

Люди могут игнорировать свои текущее потребности в ожидании чего-то более значимого. Синдром может вызывать внутреннее неудовлетворение и самокритику, заставляя человека чувствовать пустоту даже после достижения целей. Это может привести к эмоциональному истощению и социальной изоляции.

Яушева советует сосредоточиться на собственных ценностях и жить настоящим. Важно учиться поддерживать себя, отмечать достижения и справляться с неудачами. Полезно ставить маленькие, достижимые цели и получать удовольствие от процесса. Также важна практика осознанности и поиск радости в настоящем моменте, отказ от идеального времени для начала действий.

Психолог подчеркивает, что следует фокусироваться не на результате, а на процессе и находить удовольствие в каждом шаге к цели, сообщает planet-today со ссылкой на RT.

Уточнения

Синдро́м — совокупность симптомов с общей этиологией и единым патогенезом.



