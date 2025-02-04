Кто на самом деле управляет климатом? Тайная власть микроскопических существ

Микроскопические организмы, такие как бактерии и археи, играют ключевую роль в формировании нашей планеты. Несмотря на их крошечные размеры, их совокупная масса и влияние на экосистемы Земли огромны.
Микроорганизмы участвуют в различных биогеохимических циклах, включая:
Микробы влияют на климат, производя и потребляя парниковые газы, такие как метан и углекислый газ. Метаногенные археи производят метан в анаэробных условиях, тогда как метанотрофные бактерии окисляют его, уменьшая концентрацию этого газа в атмосфере.
Микроорганизмы разлагают органические вещества, способствуя образованию гумуса и повышению плодородия почвы. Без их участия процесс разложения был бы невозможен, что привело бы к накоплению мертвого органического материала.
Многие растения и животные зависят от симбиотических отношений с микробами. Например, клубеньковые бактерии живут в корнях бобовых растений, фиксируя азот и обеспечивая растения необходимыми питательными веществами.
Микроскопические организмы являются незаметными, но жизненно важными "строителями" нашей планеты. Их роль в поддержании экосистем и биогеохимических циклов делает их неотъемлемой частью жизни на Земле.
Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.
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