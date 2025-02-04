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Кровавое озеро на карте Ирана: случайность природы или последствия деятельности человека

2:17
Наука

В 2016 году спутниковые снимки NASA зафиксировали удивительное явление: иранское соленое озеро Урмия окрасилось в насыщенный красный цвет, напоминая гигантскую лужу крови. Это бессточное озеро, расположенное на Армянском нагорье на северо-западе Ирана, ранее считалось крупнейшим на Ближнем Востоке, однако в последние годы оно стремительно уменьшается в размерах.

Пустыня
Фото: commons.wikimedia.org by yeowatzup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пустыня

Причины изменения цвета

Ученые связывают покраснение воды с деятельностью микроорганизмов, обитающих в соленой среде. С повышением солености и интенсивности солнечного света зеленые водоросли Dunaliella начинают вырабатывать защитные каротиноиды, придающие воде красный оттенок. Кроме того, бактерии семейства Halobacteriaceae производят пигмент бактериородопсин, усиливающий этот эффект.

Факторы, влияющие на состояние озера

Сокращение площади озера Урмия связано с несколькими факторами:

  • Глобальное потепление: повышение температур ускоряет испарение воды.
  • Хозяйственная деятельность: строительство плотин и забор воды для сельского хозяйства уменьшают приток пресной воды в озеро.

Эти факторы приводят к увеличению концентрации соли, создавая благоприятные условия для размножения вышеупомянутых микроорганизмов.

Сравнение с другими водоемами

Подобные явления наблюдаются и в других частях мира. Например, река Нил и ледник Тейлора в Антарктиде периодически меняют цвет на красный из-за активности микроорганизмов. Однако в случае с озером Урмия ситуация осложняется его стремительным обмелением и повышением солености, что ставит под угрозу его экосистему.

Прогнозы на будущее

Специалисты выражают обеспокоенность по поводу будущего озера Урмия. С учетом текущих климатических изменений и продолжающейся хозяйственной деятельности, шансы на восстановление озера невелики. Без принятия мер по сохранению водных ресурсов и снижению антропогенной нагрузки озеро может полностью исчезнуть в ближайшие десятилетия.

Уточнения

О́зеро — компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоём, заполненный в пределах озёрной чаши (озёрного ложа) водой и не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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