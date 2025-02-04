Кровавое озеро на карте Ирана: случайность природы или последствия деятельности человека

В 2016 году спутниковые снимки NASA зафиксировали удивительное явление: иранское соленое озеро Урмия окрасилось в насыщенный красный цвет, напоминая гигантскую лужу крови. Это бессточное озеро, расположенное на Армянском нагорье на северо-западе Ирана, ранее считалось крупнейшим на Ближнем Востоке, однако в последние годы оно стремительно уменьшается в размерах.
Ученые связывают покраснение воды с деятельностью микроорганизмов, обитающих в соленой среде. С повышением солености и интенсивности солнечного света зеленые водоросли Dunaliella начинают вырабатывать защитные каротиноиды, придающие воде красный оттенок. Кроме того, бактерии семейства Halobacteriaceae производят пигмент бактериородопсин, усиливающий этот эффект.
Сокращение площади озера Урмия связано с несколькими факторами:
Эти факторы приводят к увеличению концентрации соли, создавая благоприятные условия для размножения вышеупомянутых микроорганизмов.
Подобные явления наблюдаются и в других частях мира. Например, река Нил и ледник Тейлора в Антарктиде периодически меняют цвет на красный из-за активности микроорганизмов. Однако в случае с озером Урмия ситуация осложняется его стремительным обмелением и повышением солености, что ставит под угрозу его экосистему.
Специалисты выражают обеспокоенность по поводу будущего озера Урмия. С учетом текущих климатических изменений и продолжающейся хозяйственной деятельности, шансы на восстановление озера невелики. Без принятия мер по сохранению водных ресурсов и снижению антропогенной нагрузки озеро может полностью исчезнуть в ближайшие десятилетия.
О́зеро — компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоём, заполненный в пределах озёрной чаши (озёрного ложа) водой и не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном).
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