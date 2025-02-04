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Легенды, построенные на страхе: правда ли, что Бермудский треугольник – врата в другой мир

2:11
Наука

Бермудский треугольник — область в Атлантическом океане между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами — давно привлекает внимание благодаря сообщениям о таинственных исчезновениях судов и самолетов. С середины XX века этот регион оброс множеством легенд и гипотез.

Обломки шхуны
Фото: State Historical Society of Wisconsin by Tamara Thomsen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обломки шхуны

Загадочные происшествия

  • Рейс "Звено 19" (1945): пять бомбардировщиков ВМС США исчезли во время учебного полета. Спасательный самолет, отправленный на их поиски, также пропал. Обломки не были найдены.
  • SS "Циклоп" (1918): американское судно с 309 членами экипажа исчезло без следа. Это крупнейшая небоевое потеря в истории ВМС США.
  • "Эллен Остин" (1881): экипаж этого судна обнаружил дрейфующий корабль без команды. После попытки доставить его в порт, судно и назначенные на него моряки исчезли.

Популярные теории

  • Магнитные аномалии: предполагается, что в регионе существуют магнитные отклонения, влияющие на навигационные приборы, что может приводить к сбоям в навигации.
  • Гольфстрим: мощное океанское течение, проходящее через треугольник, способно быстро уносить обломки и затонувшие объекты, затрудняя их обнаружение.
  • Метановые гидраты: выбросы метана со дна океана могут снижать плотность воды, вызывая потерю плавучести судов, что приводит к их быстрому затоплению.

Скептический взгляд

Исследования показывают, что количество исчезновений в Бермудском треугольнике не превышает средних показателей для других оживленных морских регионов. Многие инциденты можно объяснить человеческими ошибками, погодными условиями и техническими неисправностями.

Бермудский треугольник остается объектом множества мифов и спекуляций. Однако большинство загадочных исчезновений имеют логические объяснения, основанные на природных явлениях и человеческом факторе.

Уточнения

Берму́дский треуго́льник (англ. Bermuda Triangle) — район в Саргассовом море (Атлантический океан), в котором, согласно одной из версий, происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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