Реликвия бронзового века: в Австрии нашли золотую чашу с загадочным содержимым

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Археологические находки часто переворачивают наше представление о древних цивилизациях. Недавнее открытие в австрийском городе Эбрайхсдорф стало одной из таких сенсаций: исследователи обнаружили уникальный золотой артефакт, которому более 3 000 лет.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сокровище

Уникальная находка: что известно о золотой чаше

Раскопки в Эбрайхсдорфе, расположенном примерно в 30 км от Вены, начались еще в 2019 году. Археологи проводили исследования в рамках строительства железной дороги, но никто не ожидал, что под слоем земли скрывается столь ценный артефакт. Чаша выполнена из тончайшего золотого листа, ее диаметр составляет около 20 см, а высота — около 5 см. Она украшена солярными символами, что указывает на возможное ритуальное назначение находки.

По словам специалистов, сосуд состоит из 90% золота, 5% серебра и 5% меди. Такая комбинация металлов встречается нечасто и указывает на высокий уровень мастерства древних ремесленников. Внутри чаши ученые нашли золотую проволоку, обмотанную остатками ткани, что может говорить о ее использовании в ритуалах поклонения солнцу.

Контекст находки: древние культуры и их традиции

Обнаруженная чаша относится к культуре полей погребальных урн, которая существовала в Центральной Европе в XIV-VIII веках до н. э. Эта культура известна своими захоронениями, в которых останки усопших помещались в керамические урны. Однако найденная золотая чаша указывает на то, что в этом регионе могли существовать и сложные ритуалы, связанные с солнцепоклонничеством.

Ранее в Эбрайхсдорфе было найдено множество артефактов, связанных с бронзовым веком: булавки, кинжалы, ножи, керамика и кости животных. Эти предметы, вероятно, использовались как в быту, так и в ритуальных церемониях. Некоторые археологи предполагают, что найденные сокровища могли быть жертвенными дарами, оставленными в болотах или реках.

Почему эта находка важна для науки

Золотые чаши этого периода — большая редкость. В Европе их насчитывается не более 30, и большинство из них обнаружены в Германии, Скандинавии и Британии. Однако находка в Австрии первого такого сосуда в стране дает возможность глубже изучить влияние различных культур на этот регион.

Археологи считают, что этот сосуд мог принадлежать знатному человеку или использоваться в религиозных церемониях. Он свидетельствует о том, что в бронзовом веке на территории современной Австрии существовали сложные верования и обряды, включающие жертвоприношения или поклонение небесным светилам.

После изучения и реставрации чаша будет выставлена в Музее истории искусств в Вене, где станет частью постоянной экспозиции. Ученые надеются, что дальнейшие раскопки помогут раскрыть еще больше тайн этого древнего поселения.

Уточнения

Рели́квия (лат. relinquiae — остатки) — свято хранимая, почитаемая вещь, связанная с историческими или религиозными событиями прошлого.

