Как расчёсывание помогает защитить кожу от инфекций

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Трудно удержаться от того, чтобы не почесать зудящее место, особенно если оно доставляет дискомфорт. Но новое исследование ставит под сомнение распространённый совет избегать расчёсывания.

Фото: https://www.freepik.com Аллергия

Оказавшись в ситуации, когда кожа зудит, многие из нас инстинктивно начинают её чесать, несмотря на предупреждения о возможных последствиях.

Однако последние данные показывают, что расчёсывание может быть не таким уж вредным, как мы привыкли думать.

Исследование, показывает, что расчёсывание способствует усилению воспаления и активирует иммунный ответ организма, что, в свою очередь, помогает предотвратить инфекции.

Это открытие может объяснить, почему мы так часто поддаёмся искушению почесать зудящее место, несмотря на его потенциально вредные последствия.

"Если расчёсывание зуда вредно для нас, то почему оно так приятно? Чтобы это поведение развивалось, оно должно было приносить какую-то пользу" — задаётся вопросом доктор Дэниел Каплан, соавтор исследования.

Оказавшись на верном пути, учёные провели эксперименты с мышами, у которых были отключены нейроны, отвечающие за зуд.

Когда аллерген вызывал зуд, обычные мыши чесали ушные раковины, что приводило к воспалению. Это воспаление активировало тучные клетки, которые привлекали нейтрофилы — иммунные клетки, помогающие бороться с инфекциями.

Исследования подтвердили, что расчёсывание усиливает защиту от бактерий, таких как золотистый стафилококк, часто вызывающий кожные инфекции.

Мыши, которые чесали свои уши, имели в 10 раз меньше бактерий на коже, чем те, которые не могли чесаться. Это явное доказательство того, что расчёсывание может действительно помогать защитить организм от инфекций.

Тем не менее, несмотря на возможные преимущества, излишнее расчёсывание может усилить воспаление и замедлить процесс заживления. Поэтому, как и во всём, важно соблюдать умеренность.

"Расчёсывание может быть полезным в некоторых случаях, но вред от него становится очевидным, когда зуд хронический", — объясняет Каплан.

Уточнения

Зуд (лат. pruritus) — неприятное ощущение раздражения, жжения и покалывания в каком-либо участке кожи, вызванное различными причинами (воздействие химических веществ, бактерий, паразитов). Ощущение зуда часто выражается в острой потребности потереть или почесать некоторый участок кожи (или слизистой).



