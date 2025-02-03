В России создан Telegram-бот для восстановления речи

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

В МФТИ создана уникальная платформа SayMo, предназначенная для помощи людям с нарушениями функций головного мозга. Инсульты и черепно-мозговые травмы часто вызывают расстройства речи, памяти, внимания и коммуникации, что значительно усложняет процесс восстановления.

Фото: Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инсульт

По данным 2022 года, в мире произошло 12 млн инсультов, причём у трети пациентов диагностирована афазия.

В России ежегодно фиксируется 500 тыс. инсультов, и около 30% пациентов сталкиваются с нарушениями речи. Восстановление может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, а нехватка логопедов-афазиологов и отсутствие мотивации усложняют процесс реабилитации.

Студентка магистратуры Глобального университета Рыбакова и МФТИ совместно с заинтересованными логопедами и командой инициативных специалистов командой разработала платформу SayMo, которая помогает пациентам заниматься самостоятельно.

Проект реализован в виде Telegram-бота, содержащего задания, составленные профессиональными логопедами, а также систему мотивации.

Бот адаптирован для работы как с пациентами, так и с их родственниками, помогая в подборе материалов и поддержке мотивации специалистов — логопедов и нейропсихологов.

Уточнения

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), сокр. МФТИ, Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин.



Логопе́ди́я (от др.-греч. λόγος, — слово и παιδεύω, — воспитываю, обучаю) — специальная педагогическая наука о нарушениях речи, способах их предупреждения, выявления и устранения средствами специального обучения и воспитания.

