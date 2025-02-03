Фреска XIII века раскрывает тайну исламских подарков в христианских храмах

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно обнаруженная в итальянской Ферраре фреска, удивляет учёных и искусствоведов. Она изображает редкое свидетельство использования исламских шатров для сокрытия главных алтарей средневековых церквей.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael and Ephtichius, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картина в церкви Богородицы Периблептос Охридской

Этот уникальный артефакт, возрастом более 700 лет, представляет собой ценное доказательство малоизвестной практики христианского мира.

"Сначала я не могла поверить, что это может быть исламская палатка. Но спустя годы исследований я пришла к выводу, что изображение уникально", — поделилась Доктор Федерика Гиганте, историк Кембриджского университета.

Она впервые идентифицировала эту частично сохранившуюся фреску. Исследование Гиганте утверждает, что изображённый на фреске шатёр был дипломатическим подарком от мусульманского правителя или даже военным трофеем. Вполне возможно, что подобная палатка была подарена Папой Римским Иннокентием IV.

Она также предполагает, что исламские ткани, привезённые паломниками и крестоносцами из Святой Земли, использовались в христианских обрядах, что в какой-то мере объясняет их присутствие в церковной обстановке.

Кроме того, фреска предоставляет ценную информацию о том, как использовались ткани в средневековых церквях для сокрытия алтаря, а также подтверждает, что исламские шатры могли быть частью военных трофеев, захваченных на полях сражений.

Фреска, изображающая шатёр с драгоценностями, напоминает о величии и многообразии исламской культуры в Средние века.

В Европу они попадали как подарки или трофеи, подчеркивая важность дипломатических связей того времени.

Уточнения

Фре́ска (от итал. fresco — свежий), аффреско (итал. affresco) — по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей, противоположность «альсекко» (росписи по сухому). При высыхании содержащаяся в штукатурке известь образует тонкую прозрачную кальцитную плёнку, делающую фреску долговечной. Выполняется художниками-монументалистами.

