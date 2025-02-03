Тёмные страницы истории: как древний папирус раскрывает тайны правосудия Рима

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи наконец-то расшифровали древний греческий папирус, датируемый 1900 годами, который содержит подробности уникального судебного разбирательства в Римской империи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain папирус

Это открытие не только проливает свет на практики правосудия того времени, но и даёт ответ на загадку о рабовладельчестве в Иудее.

В 2014 году в хранилище свитков Мёртвого моря был найден один из самых длинных греческих папирусов, что стало настоящим сенсационным событием для ученых.

Хотя документ был изначально классифицирован как написанный на набатейском языке, исследователи с удивлением обнаружила, что это всё же греческий текст.

Работа по расшифровке заняла почти десятилетие, и, наконец, в январе 2025 года был опубликован результат. Папирус представляет собой записи судебного разбирательства времен правления императора Адриана.

Суть дела — это обвинение против двух человек, Гадалии и Савла, которые подделывали документы, чтобы уклониться от римских налогов. Такие преступления, как подделка документов и налоговое мошенничество, строго наказывались по римским законам, вплоть до смертной казни.

Одним из самых интересных аспектов документа стало упоминание рабов. Исследование подтверждает, что хотя бы одна еврейская семья в регионе владела рабами, однако неясно, были ли эти рабы еврейского происхождения.

Также в тексте встречаются записи прокурора о судебной стратегии, но, к сожалению, значительная часть папируса была утеряна, что не позволяет до конца восстановить все детали дела.

Эта находка раскрывает важные страницы истории, затрагивая вопросы юридической системы, рабовладельчества и жизни в Римской провинции Иудея, давая нам уникальный взгляд на античные времена.

Уточнения

Иуде́я (ивр. יְהוּדָה‎ [Йехуда]; "Земля Йехуды") — обширная историческая область Палестины к югу от Самарии (Шомрон). Расположена в Израиле, в том числе и на оккупированных им в ходе Шестидневной войны (1967) территориях. в конце 3 тыс. до н. э. иевусеи (доеврейское население Иудеи) основали город Иерусалим прежде известный как Салим или Иевус (в Суд. 19:10).



