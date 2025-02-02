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Новая находка в некрополе Таркинии меняет историю этрусков

Наука

В этрусском некрополе Таркинии обнаружена уникальная расписная гробница V века до н. э. Это первое подобное открытие за последние десятилетия, которое проливает новый свет на погребальные обряды и искусство древних этрусков, информирует Arkeonews.

этрусская гробница, Тарквиния, Италия
Фото: Wikimedia Commons by Jean-Pierre Dalbéra is licensed under Public domain
этрусская гробница, Тарквиния, Италия

Гробница была случайно найдена в 2022 году под более поздними захоронениями. Обрушение левой стены открыло доступ к нижней камере, украшенной редкими фресками. Раскопки велись в строгой секретности при поддержке Министерства культуры.

Фрески изображают танцующих мужчин и женщин, флейтиста, а также металлургическую мастерскую. Последний сюжет, возможно, связан с этрусским богом Сетлансом или семьёй погребённого. Ранее подобные изображения в этрусском искусстве не встречались.

Благодаря слоям грунта фрески хорошо сохранились, в том числе детали одежды и лиц персонажей. Реставраторы восстановили часть изображений, подчеркнув их художественную изысканность. Интересно, что гробница сочетает элементы разных эпох: её верхняя часть относится к V веку до н. э., а нижняя — на столетие старше. Это редкий пример "двойного" захоронения.

Открытие подтверждает важность Таркинии как ключевого центра изучения этрусской цивилизации. Фрески значительно расширяют наши знания об искусстве этрусков, поднимая новые вопросы о связи погребальных обрядов с мифологией и ремёслами.

Уточнения

Этру́ски — древняя цивилизация, населявшая в I тысячелетии до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова (область — древняя Этрурия, современная Тоскана) между реками Арно и Тибром и создавшая развитую культуру, предшествовавшую римской и оказавшую на неё большое влияние.

Некро́поль (дословно: «город мёртвых», др.-греч. νεκρός (nekros) — «мёртвый», πόλις (polis) — «город») — комплекс погребений, большое кладбище.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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