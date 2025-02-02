Чешетесь? Возможно, это не так плохо, как вы думали

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Возможно, желание почесать кожу появилось не просто так. Учёные выяснили, что эта привычка может не только приносить удовлетворение, но и играть важную роль в защите организма.

Фото: https://www.freepik.com Аллергия

Исследователь Дэн Каплан из Питтсбургского университета в Пенсильвании вместе с коллегами, пишет New Scientist, изучил, как царапины влияют на кожу. В ходе эксперимента мышам вводили аллергены, вызывая симптомы экземы, а затем наблюдали за их поведением. Оказалось, что у мышей, которым позволяли чесаться, воспаление было сильнее, а в местах зуда накапливалось больше нейтрофилов — иммунных клеток, борющихся с инфекциями.

Разбираясь в механизмах этого процесса, ученые обнаружили, что во время почёсывания активируются болевые нейроны, выделяющие химическое вещество субстанцию Р. Оно, в свою очередь, запускает активность тучных клеток, провоцируя организм вырабатывать больше нейтрофилов. По сути, царапины усиливают иммунный ответ кожи.

Но это еще не всё. Исследование показало, что почёсывание помогает уменьшить количество золотистого стафилококка — бактерии, вызывающей кожные инфекции.

«Примерно 24 часов достаточно, чтобы заметно изменить микробиом кожи», — поясняет Каплан.

Однако у этого процесса есть и обратная сторона: если кожа уже воспалена (например, при экземе), дополнительное раздражение только усугубляет проблему, вызывая ещё большее воспаление.

Итак, упомянутая в словаря Владимира Ивановича Даля русская пословица: "Не почешешь, так и веред не вскочит", где под вередом понимается нарыв, фурункул или чирей, в некоторых ситуациях оказывается верной.

Почёсывание действительно может быть полезным для здорового человека, помогая организму справляться с инфекциями. Но если зуд становится хроническим и вы чешетесь слишком часто, это может привести к нежелательным последствиям.

Уточнения

Имму́нная систе́ма — система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от инфекций, токсинов и злокачественных клеток.



Влади́мир Ива́нович Даль ( 10 [22] ноября 1801 — 22 сентября [4 октября] 1872) — русский писатель, этнограф и лексикограф, фольклорист, военный врач.



Экзема (др.-греч. ἔκζεμα — высыпание на коже, от ἐκζέω — вскипаю) — острое или хроническое (рецидивирующее) незаразное заболевание кожи, обусловленное серьёзным воспалением преимущественно сосочкового слоя дермы и очаговым спонгиозом шиповатого эпидермиса, проявляющаяся полиморфно зудящей сыпью.



Микробиом (micro — «маленький», bios — «жизнь») — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

