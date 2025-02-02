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Из глубин Атакамы — самая темная часть океана показала нового хищника

2:32
Наука

Желоб Атакама, расположенный у берегов Перу и Чили, считается одним из самых глубоких океанических регионов на Земле. Учёные предполагают, что этот район может быть уникальной экологической гаванью, где обитают неизвестные науке формы жизни.

Дно океана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дно океана

Недавнее открытие подтверждает эту гипотезу: на глубине около 8000 метров, в так называемой зоне Хадаль, был обнаружен новый хищник — ракообразное длиной всего четыре сантиметра.

Геномный анализ показал, что это не просто новый вид, но и новый род, что подчёркивает уникальность данного региона. Это открытие свидетельствует о том, что в глубинах океана могут скрываться и другие неисследованные организмы.

Параллельно с изучением океанов Земли человечество продолжает исследовать космические просторы. 14 октября 2024 года с космодрома Кеннеди во Флориде был запущен космический аппарат "Европа-Клиппер", направляющийся к спутнику Юпитера — Европе. Цель миссии — оценить потенциал подлёдного океана Европы для поддержания жизни. Однако, несмотря на амбициозные космические проекты, океаны нашей планеты остаются источником множества неразгаданных тайн.

Не покидая Земли, учёные из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) и Университета Консепсьон в Чили совершили важное открытие. В Жёлобе Атакама на глубине почти 8000 метров они обнаружили ранее неизвестное ракообразное, которое получило название Dulcibella camanchaca. Это название отсылает к слову "тьма" на языках народов Анд, что символично, учитывая, что этот хищник обитает в условиях абсолютной темноты.

Белый панцирь придаёт ракообразному призрачный вид, напоминающий существ из научно-фантастических фильмов. Однако его внешний облик полностью соответствует среде обитания: Dulcibella camanchaca проводит свою жизнь на глубине 7000 метров ниже афотической зоны, куда не проникает солнечный свет.

Описание нового вида было опубликовано в конце прошлого месяца в журнале Систематика и биоразнообразие. Это открытие подчёркивает, что даже в самых экстремальных условиях на Земле могут существовать уникальные формы жизни, которые только предстоит изучить.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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