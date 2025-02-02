Учёные нашли древнейшие следы загрязнения океана

3:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования донных отложений и прибрежных районов Эгейского моря показали, что загрязнение окружающей среды свинцом началось ещё в глубокой древности.

Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0 Выбросы

Группа учёных под руководством геологов из Гейдельбергского университета обнаружила, что деятельность человека в этом регионе привела к загрязнению свинцом около 5200 лет назад — значительно раньше, чем предполагалось ранее. Эти данные, дополненные анализом пыльцы из кернов осадочных пород, также проливают свет на социально-экономические изменения в регионе и даже отражают ключевые исторические события, такие как завоевание Греции Римом.

Эгейский регион считается колыбелью древних европейских культур. Учёные решили выяснить, как ранняя человеческая деятельность повлияла на экосистемы как на суше, так и в море. Для этого они проанализировали 14 кернов отложений, собранных со дна Эгейского моря и прилегающих береговых линий. Один из образцов, взятый из торфяного болота, содержал самые ранние свидетельства загрязнения свинцом, датируемые примерно 5200 лет назад. Это на 1200 лет раньше, чем предыдущие известные примеры загрязнения тяжёлыми металлами, связанные с деятельностью человека.

Андреас Куцодендрис, член исследовательской группы по палинологии и динамике палеоклимата при Институте наук о Земле Гейдельбергского университета, пояснил, что выделение свинца происходило, в частности, при производстве серебра. Поэтому повышение его концентрации в окружающей среде служит важным индикатором социально-экономических изменений. В образцах отложений, помимо свинца, также была обнаружена пыльца, что позволило учёным восстановить картину развития растительности в регионе.

Йорг Просс, руководитель исследования, подчеркнул, что сочетание данных о загрязнении свинцом и изменениях растительности помогает понять, когда произошёл переход от аграрного общества к денежному и как это повлияло на экологию.

Около 2150 лет назад концентрация свинца резко возросла, что сопровождалось активной вырубкой лесов и расширением сельскохозяйственных угодий. Это подтверждается анализом пыльцевых спектров. С этого времени следы свинцового загрязнения также стали заметны в донных отложениях Эгейского моря, что делает их древнейшими в мире свидетельствами загрязнения океана, вызванного деятельностью человека.

Андреас Куцодендрис отметил, что эти изменения совпали с завоеванием эллинистической Греции римлянами. Археолог Джозеф Маран добавил, что римляне активно эксплуатировали природные ресурсы региона, включая золото, серебро и другие металлы. Для их добычи и переработки требовалось большое количество древесины, что также способствовало вырубке лесов.

Керны донных отложений были собраны в ходе экспедиций исследовательских судов METEOR и AEGAEO с 2001 по 2021 год. Финансирование исследований осуществлялось за счёт средств Немецкого исследовательского фонда (DFG) и Европейского союза. В проекте приняли участие учёные из Гейдельбергского университета, а также исследователи из Берлина, Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Хоэнхайма, Тюбингена и Греции.

Уточнения

Свине́ц — элемент 14-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы IV группы), шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 82 и, таким образом, содержит магическое число протонов.

