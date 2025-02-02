Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яна Поплавская назвала Лолиту Милявскую недостойной гражданкой России
Россия лидирует в импорте фруктов и ягод из Грузии
80-летний вьетнамец страдает редкой бессонницей: в последний раз он спал 60 лет назад
5 простых привычек, которые помогут победить целлюлит
Мускулы как у Геркулеса: эти лайфхаки помогут набрать мышечную массу
Персонализированная медицина: ИИ в оценке рисков беременности
Вы тоже забываете об этом? Обычная ошибка при открытии консервов
Детская мечты: 10 потрясающих идей для оформления комнаты малыша
Как кошки воспринимают человеческую речь: результаты удивительного эксперимента

Учёные нашли древнейшие следы загрязнения океана

3:38
Наука

Исследования донных отложений и прибрежных районов Эгейского моря показали, что загрязнение окружающей среды свинцом началось ещё в глубокой древности.

Выбросы
Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0
Выбросы

Группа учёных под руководством геологов из Гейдельбергского университета обнаружила, что деятельность человека в этом регионе привела к загрязнению свинцом около 5200 лет назад — значительно раньше, чем предполагалось ранее. Эти данные, дополненные анализом пыльцы из кернов осадочных пород, также проливают свет на социально-экономические изменения в регионе и даже отражают ключевые исторические события, такие как завоевание Греции Римом.

Эгейский регион считается колыбелью древних европейских культур. Учёные решили выяснить, как ранняя человеческая деятельность повлияла на экосистемы как на суше, так и в море. Для этого они проанализировали 14 кернов отложений, собранных со дна Эгейского моря и прилегающих береговых линий. Один из образцов, взятый из торфяного болота, содержал самые ранние свидетельства загрязнения свинцом, датируемые примерно 5200 лет назад. Это на 1200 лет раньше, чем предыдущие известные примеры загрязнения тяжёлыми металлами, связанные с деятельностью человека.

Андреас Куцодендрис, член исследовательской группы по палинологии и динамике палеоклимата при Институте наук о Земле Гейдельбергского университета, пояснил, что выделение свинца происходило, в частности, при производстве серебра. Поэтому повышение его концентрации в окружающей среде служит важным индикатором социально-экономических изменений. В образцах отложений, помимо свинца, также была обнаружена пыльца, что позволило учёным восстановить картину развития растительности в регионе.

Йорг Просс, руководитель исследования, подчеркнул, что сочетание данных о загрязнении свинцом и изменениях растительности помогает понять, когда произошёл переход от аграрного общества к денежному и как это повлияло на экологию.

Около 2150 лет назад концентрация свинца резко возросла, что сопровождалось активной вырубкой лесов и расширением сельскохозяйственных угодий. Это подтверждается анализом пыльцевых спектров. С этого времени следы свинцового загрязнения также стали заметны в донных отложениях Эгейского моря, что делает их древнейшими в мире свидетельствами загрязнения океана, вызванного деятельностью человека.

Андреас Куцодендрис отметил, что эти изменения совпали с завоеванием эллинистической Греции римлянами. Археолог Джозеф Маран добавил, что римляне активно эксплуатировали природные ресурсы региона, включая золото, серебро и другие металлы. Для их добычи и переработки требовалось большое количество древесины, что также способствовало вырубке лесов.

Керны донных отложений были собраны в ходе экспедиций исследовательских судов METEOR и AEGAEO с 2001 по 2021 год. Финансирование исследований осуществлялось за счёт средств Немецкого исследовательского фонда (DFG) и Европейского союза. В проекте приняли участие учёные из Гейдельбергского университета, а также исследователи из Берлина, Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Хоэнхайма, Тюбингена и Греции.

Уточнения

Свине́ц — элемент 14-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы IV группы), шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 82 и, таким образом, содержит магическое число протонов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чтобы осенью копать большие клубни, весной используйте этот секрет
Садоводство, цветоводство
Чтобы осенью копать большие клубни, весной используйте этот секрет Аудио 
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Овощи
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать? Аудио 
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Еда и рецепты
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Последние материалы
5 простых привычек, которые помогут победить целлюлит
Мускулы как у Геркулеса: эти лайфхаки помогут набрать мышечную массу
Персонализированная медицина: ИИ в оценке рисков беременности
Вы тоже забываете об этом? Обычная ошибка при открытии консервов
Детская мечты: 10 потрясающих идей для оформления комнаты малыша
Как кошки воспринимают человеческую речь: результаты удивительного эксперимента
Эти признаки выдают человека с синдромом жертвы
Устал бороться с трещинами на руках? Эти рецепты помогут быстро
Bosch представила систему спасения для мотоциклистов
Ошибки в дизайне кухни, которые сделают интерьер устаревшим
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.