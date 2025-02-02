Генетика и образ жизни: как определить личный риск от спиртного

4:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Новый год — время, когда многие люди пересматривают свои привычки, включая употребление алкоголя. Недавно опубликованные правительственные рекомендации в США дают ещё один повод задуматься о сокращении потребления спиртного, особенно в рамках популярной инициативы "Сухой январь".

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алкоголь

Согласно новым данным, даже умеренное употребление алкоголя — 1-2 порции в день — может увеличить риск развития нескольких видов рака. Это стало причиной для выпуска доклада главного санитарного врача США доктора Вивека Мурти, опубликованного 3 января 2025 года. В документе подчёркивается связь между алкоголем и онкологическими заболеваниями, а также предлагается ввести предупреждающие надписи на этикетках алкогольной продукции, аналогичные тем, что уже используются для табачных изделий.

Хотя связь между алкоголем и раком изучается десятилетиями, многие люди до сих пор не осознают её масштабов. Согласно опросу Американского института исследований рака, проведённому в 2019 году, менее половины американцев считают алкоголь фактором риска развития онкологии. Однако алкоголь занимает третье место среди предотвратимых причин рака в США, уступая только курению и ожирению.

Ежегодно в стране регистрируется около 100 000 случаев рака и 20 000 смертей, связанных с употреблением спиртного. Алкоголь провоцирует развитие рака молочной железы, печени, толстой кишки, полости рта, горла, пищевода и голосовых связок. Примечательно, что смертность от рака, вызванного алкоголем, превышает число жертв ДТП, связанных с употреблением спиртного.

В докладе предлагается обновить маркировку алкогольной продукции, которая не менялась с 1988 года. Это должно повысить осведомлённость населения о рисках.

Как отмечают эксперты, рак молочной железы составляет значительную часть случаев, связанных с алкоголем. Это особенно тревожно на фоне роста потребления спиртного среди женщин.

Важно понимать, что риски касаются не только тех, кто злоупотребляет алкоголем. Около 25% случаев рака выявлены у людей, употребляющих менее двух порций спиртного в день. Это означает, что даже умеренное потребление может быть опасным.

Механизмы воздействия алкоголя на организм

Алкоголь может вызывать рак через несколько механизмов:

При расщеплении алкоголя в организме образуется ацетальдегид — вещество, повреждающее ДНК и способное вызывать хромосомные перестройки. Алкоголь способствует образованию активных форм кислорода, которые разрушают клетки. Спиртное влияет на уровень гормонов, таких как эстроген, что может увеличивать риск рака молочной железы. Алкоголь действует как растворитель, облегчая усвоение канцерогенов из других источников, например, табака.

Безопасно ли умеренное употребление алкоголя?

Ответ на этот вопрос может разочаровать: безопасного уровня потребления алкоголя не существует. Даже одна порция в день может повысить риск развития рака. Однако индивидуальные риски зависят от генетики, образа жизни и других факторов.

Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют ограничивать потребление алкоголя: не более одной порции в день для женщин и двух — для мужчин. Главный санитарный врач призывает пересмотреть эти нормы и усилить информирование населения о рисках.

Национальный институт по борьбе со злоупотреблением алкоголем и алкоголизмом также подчёркивает, что "чем меньше, тем лучше". На его сайте можно найти советы по сокращению потребления спиртного или полному отказу от него, включая поиск альтернативных увлечений и составление плана борьбы с зависимостью.