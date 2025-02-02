Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия увеличила число стран для участия в торгах на валютном рынке
Как сэкономить на техобслуживании авто без потери качества
Гениальный трюк с теркой: теперь уборка после готовки не понадобится
Настоящая принцесса: Кейт Миддлтон пробежала по траве, чтобы встретиться с подданными
Тренды в текстиле: какие ткани украсят ваш дом в 2025
Вырастить ялтинский лук – задача не из лёгких, но эти советы помогут
Пять изменений во внешности, которые могут указывать на проблемы со здоровьем
Забудьте о ежедневном мытье: вот два способа сохранить волосы чистыми дольше — результат вас удивит
Новостройка или нет? Как не ошибиться при оформлении ипотеки

Генетика и образ жизни: как определить личный риск от спиртного

4:11
Наука

Новый год — время, когда многие люди пересматривают свои привычки, включая употребление алкоголя. Недавно опубликованные правительственные рекомендации в США дают ещё один повод задуматься о сокращении потребления спиртного, особенно в рамках популярной инициативы "Сухой январь".

Алкоголь
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алкоголь

Согласно новым данным, даже умеренное употребление алкоголя — 1-2 порции в день — может увеличить риск развития нескольких видов рака. Это стало причиной для выпуска доклада главного санитарного врача США доктора Вивека Мурти, опубликованного 3 января 2025 года. В документе подчёркивается связь между алкоголем и онкологическими заболеваниями, а также предлагается ввести предупреждающие надписи на этикетках алкогольной продукции, аналогичные тем, что уже используются для табачных изделий.

Хотя связь между алкоголем и раком изучается десятилетиями, многие люди до сих пор не осознают её масштабов. Согласно опросу Американского института исследований рака, проведённому в 2019 году, менее половины американцев считают алкоголь фактором риска развития онкологии. Однако алкоголь занимает третье место среди предотвратимых причин рака в США, уступая только курению и ожирению.

Ежегодно в стране регистрируется около 100 000 случаев рака и 20 000 смертей, связанных с употреблением спиртного. Алкоголь провоцирует развитие рака молочной железы, печени, толстой кишки, полости рта, горла, пищевода и голосовых связок. Примечательно, что смертность от рака, вызванного алкоголем, превышает число жертв ДТП, связанных с употреблением спиртного.

В докладе предлагается обновить маркировку алкогольной продукции, которая не менялась с 1988 года. Это должно повысить осведомлённость населения о рисках.

Как отмечают эксперты, рак молочной железы составляет значительную часть случаев, связанных с алкоголем. Это особенно тревожно на фоне роста потребления спиртного среди женщин.

Важно понимать, что риски касаются не только тех, кто злоупотребляет алкоголем. Около 25% случаев рака выявлены у людей, употребляющих менее двух порций спиртного в день. Это означает, что даже умеренное потребление может быть опасным.

Механизмы воздействия алкоголя на организм

  • Алкоголь может вызывать рак через несколько механизмов:
  1. При расщеплении алкоголя в организме образуется ацетальдегид — вещество, повреждающее ДНК и способное вызывать хромосомные перестройки.
  2. Алкоголь способствует образованию активных форм кислорода, которые разрушают клетки.
  3. Спиртное влияет на уровень гормонов, таких как эстроген, что может увеличивать риск рака молочной железы.
  4. Алкоголь действует как растворитель, облегчая усвоение канцерогенов из других источников, например, табака.

Безопасно ли умеренное употребление алкоголя?
Ответ на этот вопрос может разочаровать: безопасного уровня потребления алкоголя не существует. Даже одна порция в день может повысить риск развития рака. Однако индивидуальные риски зависят от генетики, образа жизни и других факторов.

Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют ограничивать потребление алкоголя: не более одной порции в день для женщин и двух — для мужчин. Главный санитарный врач призывает пересмотреть эти нормы и усилить информирование населения о рисках.

Национальный институт по борьбе со злоупотреблением алкоголем и алкоголизмом также подчёркивает, что "чем меньше, тем лучше". На его сайте можно найти советы по сокращению потребления спиртного или полному отказу от него, включая поиск альтернативных увлечений и составление плана борьбы с зависимостью.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Новости спорта
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся Аудио 
Секрет старых АКБ: как заработать на аккумуляторе, который уже не нужен
Авто
Секрет старых АКБ: как заработать на аккумуляторе, который уже не нужен Аудио 
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Недвижимость
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Последние материалы
Пять изменений во внешности, которые могут указывать на проблемы со здоровьем
Генетика и образ жизни: как определить личный риск от спиртного
Забудьте о ежедневном мытье: вот два способа сохранить волосы чистыми дольше — результат вас удивит
Новостройка или нет? Как не ошибиться при оформлении ипотеки
Тушёная картошка с мясом: классический рецепт из поколения в поколение
Тренировки без боли и усталости: что выбрать для пользы и комфорта
Эти машины ломаются чаще всего – рейтинг ненадёжных коробок передач
Япония усиливает контроль за экспортом чипов и технологий квантовых вычислений
В Сети догадались, какого пола будет первенец Анны Заворотнюк
Семена астероида Бенну — человечество обнаружило жизнь в космосе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.