Генетика и образ жизни: как определить личный риск от спиртного

Новый год — время, когда многие люди пересматривают свои привычки, включая употребление алкоголя. Недавно опубликованные правительственные рекомендации в США дают ещё один повод задуматься о сокращении потребления спиртного, особенно в рамках популярной инициативы "Сухой январь".
Согласно новым данным, даже умеренное употребление алкоголя — 1-2 порции в день — может увеличить риск развития нескольких видов рака. Это стало причиной для выпуска доклада главного санитарного врача США доктора Вивека Мурти, опубликованного 3 января 2025 года. В документе подчёркивается связь между алкоголем и онкологическими заболеваниями, а также предлагается ввести предупреждающие надписи на этикетках алкогольной продукции, аналогичные тем, что уже используются для табачных изделий.
Хотя связь между алкоголем и раком изучается десятилетиями, многие люди до сих пор не осознают её масштабов. Согласно опросу Американского института исследований рака, проведённому в 2019 году, менее половины американцев считают алкоголь фактором риска развития онкологии. Однако алкоголь занимает третье место среди предотвратимых причин рака в США, уступая только курению и ожирению.
Ежегодно в стране регистрируется около 100 000 случаев рака и 20 000 смертей, связанных с употреблением спиртного. Алкоголь провоцирует развитие рака молочной железы, печени, толстой кишки, полости рта, горла, пищевода и голосовых связок. Примечательно, что смертность от рака, вызванного алкоголем, превышает число жертв ДТП, связанных с употреблением спиртного.
В докладе предлагается обновить маркировку алкогольной продукции, которая не менялась с 1988 года. Это должно повысить осведомлённость населения о рисках.
Как отмечают эксперты, рак молочной железы составляет значительную часть случаев, связанных с алкоголем. Это особенно тревожно на фоне роста потребления спиртного среди женщин.
Важно понимать, что риски касаются не только тех, кто злоупотребляет алкоголем. Около 25% случаев рака выявлены у людей, употребляющих менее двух порций спиртного в день. Это означает, что даже умеренное потребление может быть опасным.
Механизмы воздействия алкоголя на организм
Безопасно ли умеренное употребление алкоголя?
Ответ на этот вопрос может разочаровать: безопасного уровня потребления алкоголя не существует. Даже одна порция в день может повысить риск развития рака. Однако индивидуальные риски зависят от генетики, образа жизни и других факторов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют ограничивать потребление алкоголя: не более одной порции в день для женщин и двух — для мужчин. Главный санитарный врач призывает пересмотреть эти нормы и усилить информирование населения о рисках.
Национальный институт по борьбе со злоупотреблением алкоголем и алкоголизмом также подчёркивает, что "чем меньше, тем лучше". На его сайте можно найти советы по сокращению потребления спиртного или полному отказу от него, включая поиск альтернативных увлечений и составление плана борьбы с зависимостью.
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