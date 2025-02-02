Семена астероида Бенну — человечество обнаружило жизнь в космосе

4:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные обнаружили в образцах, доставленных с астероида Бенну, ключевые элементы, необходимые для зарождения жизни. Эти находки включают все пять нуклеотидов, которые являются основой ДНК и РНК, а также уникальные минеральные соединения, ранее не встречавшиеся в других внеземных породах.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид

Образец был собран космическим аппаратом OSIRIS-REx, который доставил его на Землю в 2023 году. Анализ показал, что минералы богаты углеродом, серой, фосфором, фтором и натрием. Эти элементы напоминают те, что встречаются в высохших озёрных отложениях на Земле, но их возраст составляет около 4,6 миллиардов лет, что соответствует периоду формирования Солнечной системы.

Две группы исследователей опубликовали свои результаты 29 января в журнале Nature Astronomy. Тим Маккой, куратор метеоритов Национального музея естественной истории Смитсоновского института, отметил, что эти открытия показывают, как исходные компоненты жизни могли комбинироваться на родительском теле астероида. Это важный шаг в понимании процессов, которые привели к появлению жизни на Земле.

Бенну — потенциально опасный астероид, вероятность столкновения которого с Землёй в 2182 году оценивается как 1 к 2700. Однако для учёных наибольший интерес представляет его состав. Богатый углеродом астероид может содержать молекулы, аналогичные тем, что существовали на Земле в период зарождения жизни.

Миссия OSIRIS-REx стартовала в сентябре 2016 года. Преодолев 320 миллионов километров, аппарат достиг Бенну и провёл почти два года на его орбите, изучая поверхность для выбора места забора образцов. Используя механизм Touch-and-Go, OSIRIS-REx выпустил струю азота, чтобы захватить фрагменты астероида, не погружаясь в его поверхность. В результате было собрано 121,6 грамма материала.

В октябре 2023 года капсула с образцами успешно приземлилась в пустыне Юты. Чтобы избежать загрязнения, контейнер был доставлен в стерильное помещение для анализа.

Первая группа исследователей изучила срезы образцов с помощью сканирующего электронного микроскопа, что позволило рассмотреть детали поверхности с точностью до одной сотой ширины человеческого волоса. На поверхности были обнаружены карбонат натрия и 11 минералов, играющих важную роль в формировании органических соединений. Эти минералы отличались от земных: они содержали больше фосфора и меньше бора.

Учёные предположили, что подобные рассолы могут существовать и на других телах Солнечной системы, таких как Церера или Энцелад.

Вторая группа исследователей из Японии обнаружила в отдельном фрагменте образца все пять нуклеотидов: аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил. В сочетании с рибозой и фосфатом они образуют ДНК и РНК — основу генетического кода. Это первый случай, когда все пять нуклеотидов были найдены на далёком астероиде. Ранее в образцах с астероида Рюгу был обнаружен только урацил.

Хотя наличие этих соединений указывает на присутствие необходимых для жизни компонентов, учёные не уверены, могла ли среда астероида способствовать формированию сложных органических структур. Для дальнейшего изучения планируется исследовать метеориты из существующих коллекций на предмет наличия аналогичных солей и соединений.

Тим Маккой подчеркнул, что теперь известно о наличии базовых строительных блоков жизни, но остаётся неясным, насколько далеко мог продвинуться процесс её зарождения в условиях астероида.

Уточнения

Астеро́ид — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

