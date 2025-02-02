Тайна маленького замка: что скрывают римские артефакты из Германии

3:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Металлоискатель, использованный на территории Германии, помог обнаружить уникальный золотой замок возрастом около 1600 лет. Эта миниатюрная находка, единственная в своём роде, стала настоящей сенсацией в мире археологии.

Фото: unsplash.com by m wrona, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дом

Благодаря применению компьютерной томографии удалось изучить внутреннюю структуру артефакта. Результаты анализа подтвердили высочайшее мастерство римских ремесленников, а также указали на существование торговых связей между Северной Германией и Римской империей в III веке.

Майкл Ринд, директор по археологии Региональной ассоциации Вестфалия-Липпе (LWL), отметил, что золотой миниатюрный замок-коробка является уникальным артефактом для Европы. Его диаметр составляет чуть более 1,2 сантиметра, и он был найден в 2023 году в поле на северо-западе Германии с помощью металлоискателя.

Специалист по металлодетекции Константин Фрид признался, что поначалу не мог поверить в подлинность находки. Он объяснил, что римские замки обычно гораздо крупнее и изготавливались из железа или бронзы, а не из золота.

Эксперты LWL идентифицировали артефакт как миниатюрную версию замков, которые производились в римских провинциях в III-IV веках. Такие замки использовались для защиты деревянных сундуков, напоминающих современные шкатулки для драгоценностей. От древнего замка сохранился лишь цилиндр, но, как предполагают учёные, изначально он был оснащён цепочкой и ключом.

В процессе реставрации выяснилось, что сердцевина цилиндра выполнена из железа. Для более детального изучения внутреннего механизма исследователи применили трёхмерную нейтронную компьютерную томографию. Этот метод позволяет проникать внутрь плотных объектов, таких как металлические механизмы, с помощью нейтронов вместо рентгеновских лучей. Внутри замка были обнаружены пружина, направляющая, болт, основание и штифт.

Хотя механизм сохранился в основном целым, на нём заметны следы повреждений. Константин Фрид предположил, что кто-то в древности пытался взломать замок или устранить засор.

Несмотря на износ, специалисты смогли воссоздать увеличенную копию замка, используя латунь и сталь.

Барбара Рюшофф-Парцингер, директор LWL по культуре, подчеркнула, что находка демонстрирует высочайший уровень мастерства римских кузнецов и металлистов. Она также предоставила новые данные о взаимодействии местной элиты Вестфалии с Римской империей. Однако назначение этого крошечного замка остаётся загадкой.

Майкл Ринд задался вопросом, был ли этот артефакт единичным случаем или подобные миниатюры просто не были обнаружены ранее. Он отметил, что исследования будут продолжены, чтобы найти ответы на эти и другие вопросы.

Уточнения

Се́верная Герма́ния — географическая область на севере Германии, не имеющая, однако, строго очерченных границ. Среди прочего в эту область входят регионы, в которых говорят или говорили на нижненемецком языке, а также северные земли Германии.

