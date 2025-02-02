Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советские водители знали толк в защите: 5 способов уберечь авто от угона — работают до сих пор
Лучшие косметические процедуры и средства для сужения пор
Биолог объяснил, кто значит понятие сигма бой с точки зрения науки
Подлёдный дайвинг в России набирает популярность
Мягкие хачапури из адыгейского сыра на сковороде: беспроигрышный семейный рецепт
Эллипс или беговая дорожка: что выбрать новичку, чтобы похудеть
Импорт лапши из Южной Кореи вырос вдвое: на $30 млн за 2024 год
В мире всего 43 человека имеют такую редкую группу крови
На Кавказе разрабатывают маршруты для людей с ОВЗ

В Перу обнаружили инопланетные мумии

1:35
Наука

Эта история началась еще в 2017 году, когда энтузиаст по НЛО и журналист Хайме Моссан и его команда самопровозглашенных исследователей паранормальных явлений объявили о находке загадочного трехпалого "мумифицированного гуманоида" с вытянутым черепом в окрестностях города Наска (Перу).

Мумия
Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мумия

Тело было покрыто белым порошком, который, по словам ученых, использовался для его сохранения.

Спустя пять лет эти крошечные существа были представлены в мексиканском конгрессе, где Моссан выступал с защитой своей точки зрения дважды. На втором заседании он привел с собой группу врачей, которые единогласно заявили, что найденные тела принадлежат настоящим, когда-то жившим организмам. Некоторые эксперты утверждали, что за четыре года изучили пять подобных образцов, передает Dailymail.

Теперь группа исследователей, проанализировав почти два десятка образцов, на 100% уверена в их подлинности.

Джойс Мантилья, перуанская журналистка, активно сотрудничала с командой и помогла сделать выводы экспертов, особенно когда в мумии по имени Монтсеррат (по останкам ей от 1200 до 1600 лет) был обнаружен плод. Мантилья полагает, что мумии принадлежат неизвестному виду гоминидов. Она отмечает, что у них есть некоторые физические характеристики, схожие с человеческими, однако их руки, черты лица, вытянутый череп и ступни имеют совершенно иные особенности.

Уточнения

Му́мия — сохранённое бальзамированием тело.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Еда и рецепты
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой Аудио 
Альтернатива Чёрному морю: где отдыхать в 2025 году
Туризм
Альтернатива Чёрному морю: где отдыхать в 2025 году Аудио 
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Новости спорта
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Чем подкормить пионы, чтобы они цвели обильнее, чем у соседей
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Последние материалы
В мире всего 43 человека имеют такую редкую группу крови
На Кавказе разрабатывают маршруты для людей с ОВЗ
Миллион за нарушение: этот водитель точно не ожидал такого наказания
Польза и вред древесной золы: когда её не стоит использовать
В 2025 году выйдет новый фильм о любимой зрителями Бриджит Джонс
Традиционный гуляш с фрикадельками: как приготовить вкуснейшее венгерское блюдо
Как ухаживать за кожей весной чтобы избежать проблем?
Какие луковичные стоит посадить весной: лучшие варианты для вашего сада
Катя Лель высказалась о песне российских школьниц Сигма бой
Растяжка для новичков: пять простых шагов к гибкости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.