В Перу обнаружили инопланетные мумии

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Эта история началась еще в 2017 году, когда энтузиаст по НЛО и журналист Хайме Моссан и его команда самопровозглашенных исследователей паранормальных явлений объявили о находке загадочного трехпалого "мумифицированного гуманоида" с вытянутым черепом в окрестностях города Наска (Перу).

Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мумия

Тело было покрыто белым порошком, который, по словам ученых, использовался для его сохранения.

Спустя пять лет эти крошечные существа были представлены в мексиканском конгрессе, где Моссан выступал с защитой своей точки зрения дважды. На втором заседании он привел с собой группу врачей, которые единогласно заявили, что найденные тела принадлежат настоящим, когда-то жившим организмам. Некоторые эксперты утверждали, что за четыре года изучили пять подобных образцов, передает Dailymail.

Теперь группа исследователей, проанализировав почти два десятка образцов, на 100% уверена в их подлинности.

Джойс Мантилья, перуанская журналистка, активно сотрудничала с командой и помогла сделать выводы экспертов, особенно когда в мумии по имени Монтсеррат (по останкам ей от 1200 до 1600 лет) был обнаружен плод. Мантилья полагает, что мумии принадлежат неизвестному виду гоминидов. Она отмечает, что у них есть некоторые физические характеристики, схожие с человеческими, однако их руки, черты лица, вытянутый череп и ступни имеют совершенно иные особенности.

Уточнения

Му́мия — сохранённое бальзамированием тело.

