В мире всего 43 человека имеют такую редкую группу крови

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

В мифах Древней Греции боги обладали особой кровью — ихором, который давал бессмертие, но был ядовитым для смертных.

Фото: Wikimedia Commons by Senior Airman Shane Karp is licensed under Public domain донор, переливание крови

В 1961 году врачи нашли реальный аналог этого мифического вещества — "золотую кровь", которая, хоть и не дает вечной жизни, обладает редкими и уникальными свойствами.

Эта кровь относится к редчайшей группе Rh-нулевой. У её обладателей отсутствуют все 61 антиген системы Rh, что делает их универсальными донорами для людей с редкими резус-отрицательными группами. Это имеет решающее значение в экстренных ситуациях, когда требуется срочное переливание, а подходящий донор недоступен.

В мире всего известно о 43 людях с этой группой крови, и найти донора становится всё сложнее.

Международные медицинские лаборатории ведут базы данных редких групп и создают глобальную сеть доноров для критических случаев. Однако транспортировка такой крови представляет собой проблему: она хранится всего 35-42 дня и требует строгих условий.

Несмотря на свою уникальность, "золотая кровь" может стать и проклятием для её владельцев: в случае необходимости переливания они могут получить кровь только от таких же редких доноров. Поэтому каждая капля этой крови имеет невероятную ценность как для медицины, так и для её обладателей, сообщает planet-today.

Уточнения

Гру́ппа кро́ви — генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей (или другой вид животных) на разные группы.



