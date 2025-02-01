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От Атлантиды до Сицилии — учёные близки к разгадке тайны орихалка

1:21
Наука

В древнегреческих мифах и трудах Платона упоминается орихалк — мифический металл, которым покрывали стены и колонны Атлантиды.

Археологические раскопки
Фото: Wikimedia Commons by Llywelyn2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Археологические раскопки

Этот металл излучал красный свет, но долгое время эти рассказы воспринимались как выдумка.

Цицерон и Плиний Старший также обсуждали этот материал, утверждая, что он был дорогим и использовался в украшениях и предметах роскоши. В 2014 году археологи сделали важное открытие: у берегов Сицилии было найдено 40 слитков неизвестного металла возрастом около 2500 лет, который оказался сплавом меди и цинка, вероятно, именно орихалком. В 2016 году в том же районе нашли еще 47 слитков.

В 2019 году ученые исследовали римские монеты и с помощью электронного микроскопа обнаружили, что некоторые монеты, чеканенные в эпоху Августа и Нерона, содержали до 30% цинка. Это совпадает с составом ранее найденных слитков, что подтверждает гипотезу о распространенности и высокой ценности орихалка. По сути, это особая разновидность латуни — сплава меди и цинка, хотя пропорции могли различаться, пишет канал "Наука для всех".

Уточнения

Сици́лия — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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