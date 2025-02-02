Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вернуть 13% с расходов на отделку квартиры? Все подробности
Рене Зеллвегер объяснила феномен популярности Бриджит Джонс
Никита Михалков крестил правнука от самой красивой внучки
Где и кем выгодно работать в России — результаты исследования зарплат в январе
Toyota Corolla 2026: обновленный дизайн и гибридные технологии
Не совершайте ошибок: вот какой макияж не стоит делать после 30
Цены и популярность: как изменился спрос на горнолыжные курорты
Секреты урожайного чеснока: советы огородников
Правда и вымысел об ускорителях тестостерона: что нужно знать перед применением

The Last Of Us было предупреждением — древний ирландский замок захвачен зомби-пауками

5:12
Наука

Ученые обнаружили ранее неизвестный науке гриб, обладающий способностью контролировать поведение пауков, превращая их в подобие зомби. Гриб был найден в старинном пороховом складе, расположенном на территории разрушенного ирландского замка.

Замок Окорж, Чехия
Фото: en.wikipedia.org
Замок Окорж, Чехия

Этот пушистый белый гриб, напоминающий мухомор и вдохновивший создателей популярной видеоигры и сериала "Одни из нас", по всей видимости, использует химические сигналы для того, чтобы выманивать пещерных пауков из их укрытий на открытое пространство. Затем гриб убивает пауков и использует их тела для распространения своих спор, как показали результаты нового исследования.

Впервые этот гриб был замечен в 2021 году участниками съемочной группы документального сериала BBC о природе "Зимний дозор" в пороховом погребе, находящемся на территории заповедника водно-болотных угодий Касл-Эспи в Северной Ирландии. После проведения анализа гриба ученые установили, что он представляет собой новый для науки вид. В исследовании, опубликованном в журнале "Систематика и эволюция грибов", было дано описание нового вида, получившего название Gibellula attenboroughii в честь известного телеведущего и натуралиста сэра Дэвида Аттенборо.

В пороховом погребе G. attenboroughii был обнаружен на мертвом пещерном пауке-кругопряде (Metellina merianae). Эти пауки, как следует из их названия, обычно обитают в пещерах, а также в других темных местах, созданных человеком, таких как подвалы и старые кладовые.

После случайного открытия нового вида, один из авторов исследования, специалист по спелеологии Тим Фогг, обнаружил еще несколько образцов этого гриба в пещерных системах Северной Ирландии и Республики Ирландия, в том числе на другом виде пещерных пауков, Meta menardi. Особенностью всех зараженных особей являлось то, что они находились на стенах и потолках пещер, в то время как обычно пещерные пауки предпочитают прятаться в логовах или паутине. Ученые выдвинули предположение, что гриб изменяет поведение пауков, заставляя их выходить на открытое пространство, где они подвергаются воздействию воздушных потоков, разносящих споры G. attenboroughii.

Ведущий автор исследования, Гарри Эванс, почетный научный сотрудник, занимающийся изучением грибов в международной некоммерческой организации CABI, рассказал, что процесс заражения грибом является сложным, и G. attenboroughii эволюционировал совместно с пещерными пауками. Он пояснил, что споры G. attenboroughii проникают в тело паука и заражают его гемоцель — полость, в которой у беспозвоночных находится аналог крови.

После того, как паук покидает свое укрытие, G. attenboroughii вырабатывает токсин, убивающий хозяина, и использует антибиотики — противомикробные вещества, уничтожающие бактерии — для сохранения трупа и его мумификации. Затем гриб поглощает питательные вещества из тела паука, а при подходящих условиях, таких как высокая влажность в пещере, вырастает на нем, распространяя свои споры.

Эванс отметил, что, несмотря на интерес к взаимосвязи между грибом и пауками, конечной целью исследования является изучение потенциала использования антибиотиков и других веществ, вырабатываемых грибом, для создания лекарств для людей. Он назвал гриб "сундуком с сокровищами в области медицины".

Ученые выделили ДНК из гриба, чтобы подтвердить, что он действительно представляет собой новый для науки вид. На данный момент G. attenboroughii был обнаружен только в Ирландии, однако исследователи подозревают, что он также поражает пещерных пауков-кругопрядов в Уэльсе, основываясь на фотографиях, на которых, по их мнению, изображен тот же гриб.

Это открытие свидетельствует о существовании скрытого разнообразия паразитических грибов на Британских островах и, вероятно, в мире еще предстоит открыть множество новых видов. Грибы являются одним из пяти царств, на которые делится все живое. Помимо грибов, к этим царствам относятся растения, животные, протисты и монеры. Эванс подчеркнул, что можно найти гораздо больше грибов, так как, по его словам, царство грибов может насчитывать от 10 до 20 миллионов видов, что делает его самым многочисленным царством, но на сегодняшний день описан только 1% из них.

Изначально гриб планировали назвать G. bangbangus, что отсылало к пороховому складу, где он был найден. Однако позднее авторы исследования приняли решение переименовать его в честь Дэвида Аттенборо.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Еда и рецепты
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт Аудио 
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Экономика и бизнес
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию Аудио 
Чтобы осенью копать большие клубни, весной используйте этот секрет
Садоводство, цветоводство
Чтобы осенью копать большие клубни, весной используйте этот секрет Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Чем подкормить пионы, чтобы они цвели обильнее, чем у соседей
Чем подкормить пионы, чтобы они цвели обильнее, чем у соседей
Последние материалы
Секреты урожайного чеснока: советы огородников
Правда и вымысел об ускорителях тестостерона: что нужно знать перед применением
The Last Of Us было предупреждением — древний ирландский замок захвачен зомби-пауками
Хрустальная посуда: что важно знать о её составе
Как защитить рассаду перца от ночных заморозков
Получаем сладкую и крупную голубику: секрет удачной подкормки
ТОП-10 перфораторов 2025 года: лучшие модели для ремонта и стройки
6 упражнений для короткой домашней тренировки
Клопы больше не вернутся: четыре проверенных способа избавиться от них навсегда
Убираем темные круги и отеки: эффективные способы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.