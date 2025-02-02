The Last Of Us было предупреждением — древний ирландский замок захвачен зомби-пауками

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Ученые обнаружили ранее неизвестный науке гриб, обладающий способностью контролировать поведение пауков, превращая их в подобие зомби. Гриб был найден в старинном пороховом складе, расположенном на территории разрушенного ирландского замка.

Фото: en.wikipedia.org Замок Окорж, Чехия

Этот пушистый белый гриб, напоминающий мухомор и вдохновивший создателей популярной видеоигры и сериала "Одни из нас", по всей видимости, использует химические сигналы для того, чтобы выманивать пещерных пауков из их укрытий на открытое пространство. Затем гриб убивает пауков и использует их тела для распространения своих спор, как показали результаты нового исследования.

Впервые этот гриб был замечен в 2021 году участниками съемочной группы документального сериала BBC о природе "Зимний дозор" в пороховом погребе, находящемся на территории заповедника водно-болотных угодий Касл-Эспи в Северной Ирландии. После проведения анализа гриба ученые установили, что он представляет собой новый для науки вид. В исследовании, опубликованном в журнале "Систематика и эволюция грибов", было дано описание нового вида, получившего название Gibellula attenboroughii в честь известного телеведущего и натуралиста сэра Дэвида Аттенборо.

В пороховом погребе G. attenboroughii был обнаружен на мертвом пещерном пауке-кругопряде (Metellina merianae). Эти пауки, как следует из их названия, обычно обитают в пещерах, а также в других темных местах, созданных человеком, таких как подвалы и старые кладовые.

После случайного открытия нового вида, один из авторов исследования, специалист по спелеологии Тим Фогг, обнаружил еще несколько образцов этого гриба в пещерных системах Северной Ирландии и Республики Ирландия, в том числе на другом виде пещерных пауков, Meta menardi. Особенностью всех зараженных особей являлось то, что они находились на стенах и потолках пещер, в то время как обычно пещерные пауки предпочитают прятаться в логовах или паутине. Ученые выдвинули предположение, что гриб изменяет поведение пауков, заставляя их выходить на открытое пространство, где они подвергаются воздействию воздушных потоков, разносящих споры G. attenboroughii.

Ведущий автор исследования, Гарри Эванс, почетный научный сотрудник, занимающийся изучением грибов в международной некоммерческой организации CABI, рассказал, что процесс заражения грибом является сложным, и G. attenboroughii эволюционировал совместно с пещерными пауками. Он пояснил, что споры G. attenboroughii проникают в тело паука и заражают его гемоцель — полость, в которой у беспозвоночных находится аналог крови.

После того, как паук покидает свое укрытие, G. attenboroughii вырабатывает токсин, убивающий хозяина, и использует антибиотики — противомикробные вещества, уничтожающие бактерии — для сохранения трупа и его мумификации. Затем гриб поглощает питательные вещества из тела паука, а при подходящих условиях, таких как высокая влажность в пещере, вырастает на нем, распространяя свои споры.

Эванс отметил, что, несмотря на интерес к взаимосвязи между грибом и пауками, конечной целью исследования является изучение потенциала использования антибиотиков и других веществ, вырабатываемых грибом, для создания лекарств для людей. Он назвал гриб "сундуком с сокровищами в области медицины".

Ученые выделили ДНК из гриба, чтобы подтвердить, что он действительно представляет собой новый для науки вид. На данный момент G. attenboroughii был обнаружен только в Ирландии, однако исследователи подозревают, что он также поражает пещерных пауков-кругопрядов в Уэльсе, основываясь на фотографиях, на которых, по их мнению, изображен тот же гриб.

Это открытие свидетельствует о существовании скрытого разнообразия паразитических грибов на Британских островах и, вероятно, в мире еще предстоит открыть множество новых видов. Грибы являются одним из пяти царств, на которые делится все живое. Помимо грибов, к этим царствам относятся растения, животные, протисты и монеры. Эванс подчеркнул, что можно найти гораздо больше грибов, так как, по его словам, царство грибов может насчитывать от 10 до 20 миллионов видов, что делает его самым многочисленным царством, но на сегодняшний день описан только 1% из них.

Изначально гриб планировали назвать G. bangbangus, что отсылало к пороховому складу, где он был найден. Однако позднее авторы исследования приняли решение переименовать его в честь Дэвида Аттенборо.