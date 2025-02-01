Психологи определили, какие фразы чаще всего используют эмоционально незрелые собеседники

Эмоционально незрелые люди — это те, кто реагирует на малейшую критику защитной реакцией, перекладывают вину на других и затем стараются вызвать у вас жалость.
Эмоциональная незрелость становится все более распространенной проблемой. Независимо от того, происходит ли общение с такими людьми в личной или профессиональной жизни, это может стать настоящим испытанием, пишет CNBC.
Список, составленный психологами, наиболее распространенных фраз, которые следует избегать, чтобы не перейти в категорию эмоционально незрелых:
Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.