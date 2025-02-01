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Психологи определили, какие фразы чаще всего используют эмоционально незрелые собеседники

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Наука

Эмоционально незрелые люди — это те, кто реагирует на малейшую критику защитной реакцией, перекладывают вину на других и затем стараются вызвать у вас жалость.

Критика
Фото: Openverse by www.ilmicrofono.it, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Критика

Эмоциональная незрелость становится все более распространенной проблемой. Независимо от того, происходит ли общение с такими людьми в личной или профессиональной жизни, это может стать настоящим испытанием, пишет CNBC.

Список, составленный психологами, наиболее распространенных фраз, которые следует избегать, чтобы не перейти в категорию эмоционально незрелых:

  1. "Это не моя вина".
  2. "Если бы ты этого не сделал(а), этого бы не случилось".
  3. "Мне не нужно перед тобой ничего объяснять".
  4. "Ты слишком остро реагируешь".
  5. "О чем ты говоришь? Я никогда этого не говорил(а)!"
  6. "Это твоя проблема, а не моя".
  7. "Ты из мухи делаешь слона!"
  8. "Но все так делают!"
  9. "Я просто пошутил(а)!"
  10. "Ты всегда ... / Ты никогда..."
Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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