Психологи определили, какие фразы чаще всего используют эмоционально незрелые собеседники

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Эмоционально незрелые люди — это те, кто реагирует на малейшую критику защитной реакцией, перекладывают вину на других и затем стараются вызвать у вас жалость.

Фото: Openverse by www.ilmicrofono.it, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Критика

Эмоциональная незрелость становится все более распространенной проблемой. Независимо от того, происходит ли общение с такими людьми в личной или профессиональной жизни, это может стать настоящим испытанием, пишет CNBC.

Список, составленный психологами, наиболее распространенных фраз, которые следует избегать, чтобы не перейти в категорию эмоционально незрелых:

"Это не моя вина". "Если бы ты этого не сделал(а), этого бы не случилось". "Мне не нужно перед тобой ничего объяснять". "Ты слишком остро реагируешь". "О чем ты говоришь? Я никогда этого не говорил(а)!" "Это твоя проблема, а не моя". "Ты из мухи делаешь слона!" "Но все так делают!" "Я просто пошутил(а)!" "Ты всегда ... / Ты никогда..."