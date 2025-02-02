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Тысячелетний побег — люди бежали от Везувия задолго до трагедии Помпей

3:10
Наука

Неподалеку от Помпей были обнаружены древние отпечатки, оставленные людьми и животными, спасавшимися от извержения Везувия.

Везувий
Фото: http://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Везувий

Однако, в отличие от знаменитой катастрофы 79 года нашей эры, погубившей Помпеи, эти следы на тысячи лет старше, что свидетельствует о многовековой истории взаимодействия жителей Неаполя с вулканическими катаклизмами.

Согласно информации, предоставленной Управлением археологии, изобразительного искусства и ландшафтного дизайна провинций Салерно и Авеллино, следы возрастом около 4000 лет и другие археологические артефакты были обнаружены в ходе строительных работ по прокладке трубопровода в районе к юго-востоку от Помпей. Отпечатки, относящиеся к раннему бронзовому веку Италии (2300-1700 годы до нашей эры), были найдены в сельскохозяйственном районе Казарцано, расположенном недалеко от города Ночера Инфериоре, примерно в 13 километрах к востоку от Помпей.

Эти отпечатки, сохранившиеся в выброшенном из кратера Везувия материале, представляют собой красноречивое свидетельство о драматичном бегстве жителей перед лицом бушующей стихии. Радиоуглеродный анализ отложений в озере показал, что примерно в 1995 году до нашей эры произошло извержение Везувия, получившее название извержения Авелланской пемзы. Оно было более масштабным и разрушительным, чем извержение 79 года нашей эры, уничтожив общину земледельцев и скотоводов, живших вблизи вулкана, и похоронив их поселения под толстым слоем пемзы и пепла.

Стоит отметить, что обнаруженные в пирокластических отложениях следы людей и животных — не первые находки, связанные с извержением Авелланской пемзы. Ранее, в 2001 году, в Нола-Кроче-дель-Папа, деревне раннего бронзового века, также разрушенной этим извержением, был обнаружен след, "свидетельствующий о внезапной массовой эвакуации тысяч людей в начале извержения", как говорится в исследовании 2006 года, опубликованном в журнале PNAS. Ученые полагают, что большинство жителей Нола-Кроче-дель-Папа, вероятно, спаслись, однако их земли, скорее всего, оставались непригодными для жизни на протяжении многих веков.

Недавние археологические раскопки, проведенные в ходе строительства трубопровода, обнаружили свидетельства того, что люди возвращались в район Казарцано в более поздние эпохи. Были найдены остатки деревни с полукруглыми хижинами, датируемые 1200-900 годами до нашей эры, что соответствует концу бронзового века. В заявлении администрации подчеркивается, что "коллекция находок свидетельствует о непрерывном использовании территории на протяжении тысячелетий", демонстрируя стойкость и способность человека адаптироваться к жизни вблизи грозного вулкана Везувия.

Уточнения

 
 Помпе́и — древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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