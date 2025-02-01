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Фальшивые исследования, настоящие смерти — как мошенники тормозят развитие

Наука

За последние десять лет по всему миру возникли и развернули свою деятельность тайные коммерческие организации, специализирующиеся на промышленном изготовлении, продаже и распространении фальсифицированных научных исследований.

Химическая лаборатория
Фото: Flickr by U.S. Department of Energy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Химическая лаборатория

Эти так называемые "фабрики по производству бумаги" получают прибыль, подрывая доверие к научной литературе, на которую опираются все, от врачей до инженеров, при принятии решений, затрагивающих жизни людей.

Оценить истинный масштаб этой проблемы чрезвычайно сложно. На сегодняшний день из научных журналов было отозвано около 55 000 статей по различным причинам, однако специалисты и компании, занимающиеся проверкой научной литературы на признаки мошенничества, полагают, что в обращении находится гораздо больше поддельных работ — возможно, несколько сотен тысяч. Эти сфабрикованные исследования могут ввести в заблуждение добросовестных ученых, которым приходится кропотливо анализировать сложные уравнения, доказательства, изображения и методики, чтобы в итоге обнаружить, что все это является вымыслом.

Даже в тех случаях, когда фальшивые статьи удается выявить — зачастую это заслуга энтузиастов-любителей, занимающихся этим в свободное время — академические журналы не спешат отзывать их из публикации. Такая задержка позволяет фальсифицированным работам запятнать то, что многие считают неприкосновенным — обширную глобальную библиотеку научных трудов, где публикуются новые идеи, обзоры и результаты исследований, а также ведутся дискуссии.

Распространение поддельных научных работ замедляет прогресс в исследованиях, которые могли бы помочь миллионам людей благодаря жизненно важным лекарствам и методам лечения, от борьбы с раком до преодоления пандемии COVID-19. Аналитические данные свидетельствуют о том, что особенно сильно пострадали области, связанные с онкологией и медициной, в то время как такие дисциплины, как философия и искусство, оказались менее подвержены этому негативному влиянию.

Чтобы глубже понять масштабы, последствия и возможные способы решения этой растущей угрозы для науки, редактор веб-сайта Retraction Watch, специализирующегося на отчетах об отзыве научных статей и связанных с этим вопросах, и два специалиста по информатике из Университета Тулузы III — Поля Сабатье и Университета Гренобль-Альп во Франции, посвятили шесть месяцев изучению деятельности "фабрик по производству бумаги". Соавтор исследования, Гийом Кабанак, разработал специальный инструмент для проверки научных статей. Этот инструмент еженедельно анализирует 130 миллионов новых и устаревших научных работ, выявляя девять типов признаков, указывающих на возможную подделку или наличие ошибок.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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