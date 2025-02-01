История человечества и овец: путешествие длиной в 12 тысячелетий

4:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Овцы играют важнейшую роль в жизни человечества на протяжении более 11 000 лет. Помимо обеспечения людей мясом, их одомашнивание привело к появлению богатого белком молока и теплой, водонепроницаемой шерсти.

Фото: pixabay.com by Rudy and Peter Skitterians, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овца

Недавно международная группа исследователей, состоящая из генетиков из Тринити-колледжа в Дублине и зооархеологов из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана и Баварской государственной коллекции естественной истории, предприняла попытку раскрыть доисторическую культурную траекторию этого вида, проанализировав 118 геномов, извлеченных из археологических костей, возраст которых достигает 12 тысяч лет. Обнаруженные образцы были найдены на обширной территории, простирающейся от Монголии до Ирландии.

Изучение геномов из самого раннего поселения скотоводов, Ашиклы-Хёюк в центральной Турции, показало, что они, по всей видимости, являются предками более поздних популяций, обитавших в более широком регионе. Это подтверждает теорию о происхождении овец от диких муфлонов, которых начали отлавливать более 11 000 лет назад в западной части северного Плодородного полумесяца.

Исследуя самые ранние европейские популяции овец, живших 8000 лет назад, группа ученых обнаружила свидетельства намеренного отбора животных для разведения, особенно по генам, отвечающим за окрас шерсти. Это открытие, наряду с аналогичными находками у коз, представляет собой самое раннее свидетельство влияния человека на биологию других видов и показывает, что древние пастухи, подобно современным фермерам, проявляли интерес к красивым и необычным животным. Особое внимание исследователей привлек ген KIT, связанный с белой окраской шерсти у различных домашних животных, в котором были обнаружены признаки селекции.

Уже к тому времени геномы самых ранних одомашненных овец из Европы и с востока, из Ирана и Центральной Азии, разошлись. Однако это разделение не оказалось постоянным, поскольку люди продолжали перемещать овец с востока на запад. Около 7000 лет назад, параллельно с распространением культурного влияния из ранних городов Месопотамии, геномы овец начали мигрировать на запад в пределах Плодородного полумесяца. Впоследствии, около 5000 лет назад, появление скотоводческих племен в евразийских степях и их продвижение на запад коренным образом изменили европейское население и его культуру. Этот процесс привел к изменениям в составе человеческих популяций и к возникновению индоевропейского языка, ставшего прародителем языков, на которых сегодня говорят на всем континенте.

Анализ полученных данных показал, что эта масштабная миграция, по-видимому, была обусловлена разведением овец и использованием продуктов их жизнедеятельности, включая молоко и, вероятно, сыр. Примерно в то же время изменилась и родословная овец, и к бронзовому веку около половины поголовья овец происходило из евразийских степей.

Кевин Дейли, адъюнкт-профессор Школы сельского хозяйства и пищевых наук UCD и адъюнкт-профессор Школы генетики и микробиологии Тринити, подчеркнул, что одним из самых поразительных открытий стала масштабная доисторическая миграция овец из евразийских степей в Европу в эпоху бронзы. Он отметил, что это открытие согласуется с существующими данными о миграциях людей в тот же период и предполагает, что люди брали с собой свои стада при переселении.

Руководитель исследования, Дэн Брэдли, профессор популяционной генетики в Школе генетики и микробиологии Тринити, отметил, что данное исследование демонстрирует эволюцию взаимоотношений между людьми и овцами на протяжении тысячелетий. Он подчеркнул, что с первых дней одомашнивания и до появления шерсти в качестве важнейшего текстильного ресурса овцы играли жизненно важную роль в культурном и экономическом развитии человечества.

Соавтор исследования, Йорис Питерс, профессор палеоанатомии, исследований одомашнивания и истории ветеринарии в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана, заявил о необходимости дальнейших междисциплинарных исследований для уточнения закономерностей распространения и селекции многочисленных пород овец, существующих сегодня в Евразии и Африке, что полностью согласуется с морфологическими и геномными данными о географическом происхождении домашних овец.

Уточнения

Дома́шняя овца́ — парнокопытное млекопитающее из рода баранов, семейства полорогих. Это животное уже в глубокой древности было одомашнено человеком, в основном из-за густой шерсти и съедобного мяса.

