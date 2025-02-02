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Закалка или убийство организма — полезны ли погружения в холодную воду?

2:22
Наука

Австралийские ученые из Университета Южной Австралии провели масштабный метаанализ, изучив влияние погружения в холодную воду на здоровье и самочувствие.

Купание в проруби
Фото: Openverse by Ele-chudinovsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Купание в проруби

Проанализировав данные 11 исследований с участием более 3000 человек, они обнаружили, что холодные процедуры могут снижать стресс, улучшать сон и повышать качество жизни, однако эти эффекты носят временный характер.

Тара Кейн, одна из исследователей, отметила, что положительное влияние на уровень стресса наблюдалось только в течение 12 часов после погружения. Улучшение качества жизни, зафиксированное у участников, принимавших холодный душ в течение 20-90 секунд, исчезало через три месяца. В одном из исследований отмечалось снижение количества пропусков по болезни на 29% у любителей холодного душа. Связь между холодными процедурами и улучшением сна была обнаружена только у мужчин. При этом не подтвердились распространенные утверждения о положительном влиянии погружения в холодную воду на иммунитет и настроение.

В исследовании учитывались данные о погружении на уровень груди или выше продолжительностью не менее 30 секунд, включая холодный душ, ледяные ванны и погружение в открытые водоемы с температурой воды 10-15°C. Соавтор исследования, доктор Бен Сингх, указал на временное усиление воспаления после погружения в холодную воду. Это объясняется реакцией организма на холод как на стрессовый фактор, способствующий адаптации и восстановлению. Аналогично физическим упражнениям, которые сначала вызывают повреждение мышц, а затем укрепляют их. Поэтому людям с хроническими заболеваниями следует проявлять осторожность, так как первоначальное воспаление может негативно сказаться на их здоровье.

Ученые подчеркнули, что эффекты погружения в холодную воду зависят от времени и индивидуальных особенностей. Тара Кейн отметила необходимость дальнейших исследований с более длительным периодом наблюдения и разнообразными группами участников, чтобы определить, кто получает наибольшую пользу и каков оптимальный подход к проведению холодных процедур.

Уточнения

Зи́мнее пла́вание (разг. моржева́ние) — форма закаливания в виде купания в открытых водоёмах зимой. Вода, если ещё не превратилась в лёд, то называется «холодной» (от +4 до +15 °C), если прорубь во льду, то вода — «ледяная» (от -2 до +4 °C). Обычная вода в проруби пресного водоёма имеет температуру от 0 до +4 °C.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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