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Тающий лед: как изменение климата уничтожает белых медведей

4:46
Наука

Ученые из Университета Торонто в Скарборо установили прямую связь между сокращением популяции белых медведей в западной части Гудзонова залива и уменьшением площади арктического морского льда вследствие глобального потепления.

Белый медведь
Фото: commons.wikimedia.org by Ansgar Walk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белый медведь

Они разработали биоэнергетическую модель, демонстрирующую, что уменьшение численности медведей происходит из-за недостатка энергии, вызванного сокращением сезона охоты на тюленей на тающем льду. Луиза Арчер, ведущий автор исследования, пояснила, что из-за исчезновения льда медведи меньше охотятся и больше голодают на суше, что негативно влияет на их энергетический баланс, репродуктивную функцию, выживаемость потомства и, в конечном итоге, приводит к сокращению популяции.

Эта уникальная модель отслеживает энергетический баланс отдельных особей на протяжении всего жизненного цикла — от детеныша до взрослого медведя. Сравнивая модель с данными сорокалетнего мониторинга популяции (1979-2021 гг.), ученые выявили снижение численности почти на 50% и уменьшение средних размеров животных. За 37 лет масса взрослых самок уменьшилась на 39 кг, а годовалых медвежат — на 26 кг.

Модель точно отражает текущую ситуацию и прогнозирует дальнейшее развитие событий при сохранении тенденции сокращения площади льда. Петер Молнар, соавтор исследования, подчеркнул, что модель не просто констатирует корреляцию между сокращением льда и численности медведей, но и объясняет механизм этого процесса: меньше льда — меньше времени на охоту — меньше энергии. Полученные расчеты практически полностью соответствуют наблюдаемым данным.

Детеныши белых медведей наиболее уязвимы к последствиям изменения климата. Из-за укороченного сезона охоты у матерей вырабатывается меньше молока, что угрожает выживанию потомства. Недостаточный вес в первый период голодания снижает шансы детенышей на выживание. Кроме того, у самок рождается меньше детенышей (на 11% меньше, чем 40 лет назад), и они дольше выкармливают их, так как медвежата недостаточно сильны для самостоятельной жизни. Луиза Арчер отметила, что выживание детенышей напрямую определяет выживание всей популяции.

Западная часть Гудзонова залива считается индикатором состояния популяций белых медведей во всем мире. Учитывая, что Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем планета в целом, ученые прогнозируют аналогичное сокращение численности и в других популяциях.

Петер Молнар, эксперт по влиянию глобального потепления на крупных млекопитающих, указал на наличие длительных наблюдений за этой южной популяцией, что обеспечивает надежную базу данных. Он считает, что судьба белых медведей в этом регионе предвещает будущее других популяций, учитывая прогнозируемое сокращение площади морского льда.

Исследование финансировалось Советом по естественным наукам и инженерным исследованиям Канады, Канадским фондом инноваций, программой Mitacs Elevate и организацией Polar Bears International, а его результаты опубликованы в журнале Science.

Уточнения

Бе́лый медве́дь — хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя. Самый крупный наземный представитель млекопитающих отряда хищных .
 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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