Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Луна — не такая уж "геологически мёртвая", как считалось ранее. Новое исследование, опубликованное в Planetary Science Journal, указывает на то, что под её холодной и спокойной поверхностью могут происходить активные процессы.

Фото: https://www.flickr.com/photos/neutronboy/6979508046/ by https://www.flickr.com/people/34043089@N00, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Луна

Учёные давно изучают лунную поверхность и знают, что тёмные, плоские области, известные как лунные моря, свидетельствуют о значительных сжатиях в далёком прошлом. Эти большие дугообразные хребты образовались в результате сокращений миллиард лет назад.

Однако команда исследователей под руководством научного сотрудника Университета Мэриленда, Джеки Кларк, обнаружила, что хребты на обратной стороне Луны значительно моложе тех, что на видимой стороне. Это говорит о том, что под поверхностью Луны могут происходить динамические процессы гораздо более недавно, чем предполагалось ранее.

"Многие учёные считают, что большинство геологических движений на Луне произошло 2,5-3 миллиарда лет назад. Но мы видим, что эти тектонические формы рельефа были активны в последние миллиарды лет и, возможно, остаются активными до сих пор", — говорит Кларк.

С помощью передовых методов картографирования исследователи обнаружили 266 ранее неизвестных небольших хребтов на обратной стороне Луны. Эти хребты, сгруппированные по 10-40, находятся в вулканических регионах, которые, вероятно, сформировались 3,2-3,6 миллиарда лет назад.

Для определения возраста этих хребтов команда использовала метод подсчёта кратеров: более молодые области поверхности имеют меньше кратеров.

"После подсчёта кратеров вокруг этих небольших хребтов и обнаружения, что некоторые из них пересекают существующие ударные кратеры, мы пришли к выводу, что эти формы рельефа были тектонически активны в последние 160 миллионов лет", — объясняет Кларк.

Хотя эти хребты моложе, их структура схожа с хребтами на видимой стороне Луны, что указывает на их общее происхождение.

"Мы надеемся, что будущие миссии на Луну будут оснащены такими инструментами, как георадары, чтобы исследователи могли лучше понять структуры под лунной поверхностью", — добавляет Кларк.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

