Ручные топоры возрастом 1,5 миллиона лет: артефакты из Ирака раскрывают тайны

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Археологи обнаружили более 850 артефактов на высохшем дне озера в западной пустыне Ирака, среди которых ручные топоры возрастом до 1,5 миллионов лет. Эти находки проливают свет на использование ранними людьми ресурсов региона и расширяют наше понимание эволюции и поведения человека на Аравийском полуострове.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Археологическая лопатка на месте раскопок

Команда исследователей под руководством Эллы Эгбертс из Свободного университета Брюсселя (Бельгия) обнаружила семь палеолитических мест на площади 200 км². Среди находок — ручные топоры раннего палеолита, предположительно возрастом 1,5 миллионов лет, а также отщепы среднего палеолита, созданные с использованием техники Леваллуа, развитой около 250-400 тысяч лет назад.

Эгбертс отмечает, что эти артефакты помогают понять, как древние люди использовали окружающие ресурсы. Однако из-за отсутствия ископаемых остатков сложно определить, какие именно виды гоминидов создали эти орудия. Известно, что Homo erectus, жившие от 2 миллионов до 110 тысяч лет назад, первыми мигрировали из Африки. Другие виды, такие как Homo heidelbergensis и Homo ergaster, обитали в Европе и, возможно, в Азии.

Полевые работы в Ираке прошли успешнее, чем ожидалось, несмотря на недавнюю военную историю страны. Эгбертс подчеркивает, что, помимо многочисленных контрольно-пропускных пунктов, команда смогла работать без проблем, отмечая дружелюбие местных жителей. Иракский Государственный совет по древностям и наследию поддерживает их исследования и призывает продолжать работу.

Следующим этапом планируется получение финансирования для реконструкции изменений окружающей среды в плейстоцене и изучения присутствия и поведения ранних людей в западной пустыне Ирака.

Уточнения

Топо́р — рубящее орудие, чаще короткое древковое и имеющее рабочее лезвие, расположенное вдоль рукоятки (топорища).

