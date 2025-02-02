Лицо из глубины веков: как выглядели люди 9000 лет назад

3:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Что если бы у нас была возможность заглянуть в далекое прошлое и увидеть, как выглядели наши предки? Современные технологии позволяют восстановить черты лица людей, живших тысячи лет назад. Недавнее исследование помогло воссоздать облик девушки, которая жила около 9000 лет назад в эпоху мезолита. Эта реконструкция дает представление о том, как выглядели древние люди, и раскрывает некоторые тайны их жизни.

Фото: Freepik Первобытный человек

Уникальная находка в пещере Теопетра

В 1993 году в греческой пещере Теопетра археологи обнаружили череп молодой девушки, жившей в эпоху мезолита. По оценкам ученых, ей было от 15 до 18 лет на момент смерти. Позже ее назвали Дона, в честь древнегреческой богини рассвета.

Пещера Теопетра считается одним из важнейших археологических памятников Европы. Здесь находили следы пребывания людей, датируемые десятками тысяч лет. Исследования показали, что Дона жила в период перехода от собирательства и охоты к первым формам земледелия.

Как проводилась реконструкция

Воссоздание облика Доны стало возможным благодаря комбинации методов судмедэкспертизы, 3D-моделирования и данных о строении черепа. Использовались компьютерные технологии, которые позволяют "наростить" мягкие ткани на скелет, учитывая возраст, пол и этнические особенности.

Реконструкция показала, что у девушки была слегка выдвинутая вперед нижняя челюсть. Это могло быть связано с образом жизни — в те времена люди часто использовали зубы как инструмент, например, разжевывая шкуру животных для изготовления одежды.

Какие тайны раскрыл череп

Анализ останков позволил узнать некоторые детали о здоровье Доны. По мнению исследователей, она могла страдать от анемии, цинги и суставных заболеваний. Это свидетельствует о том, что питание в ту эпоху было скудным, а жизнь сопровождалась тяжелыми физическими нагрузками.

Более того, следы на костях показывают, что девушка часто жевала грубую пищу, что также могло сказаться на форме ее лица. Эти детали позволяют лучше понять, какие факторы влияли на внешний вид древних людей.

Как выглядели другие древние люди

Реконструкции древних людей проводились и в других странах. Например, в Испании удалось восстановить лицо человека, жившего 7000 лет назад, а в Сибири нашли череп женщины, жившей 5000 лет назад.

Все эти исследования показывают, что черты лица древних людей значительно отличались от современных. Однако, несмотря на эти различия, можно заметить, что многие их особенности все же передались нам по наследству.

Почему это важно

Восстановление лиц древних людей помогает не только удовлетворить любопытство, но и понять, как менялась внешность человека под воздействием природных условий, образа жизни и питания. Благодаря таким исследованиям мы приближаемся к разгадке тайн эволюции и лучше понимаем, как жили наши предки.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

