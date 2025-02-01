День сурка: какие животные предсказывают погоду лучше него?

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Ежегодно 2 февраля в американском городке Панксатони проходит необычная церемония: местный сурок по имени Фил "решает", как долго продлится зима. Эта традиция, известная как День сурка, существует уже почти 140 лет. Однако, несмотря на свою популярность, грызун предсказывает погоду далеко не идеально.

Фото: Wikimedia Commons by Doug Kerr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ День сурка, Панксатони, Пенсильвания

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), точность прогнозов Фила за последние десять лет составила всего 30%. Ученые советуют больше доверять птицам, утверждается на страницах iflscience.com.

Некоторые виды пернатых способны заранее чувствовать изменения в погоде. Например, золотокрылые пеночковые певуны чутко реагируют на приближение сильных штормов. В 2014 году исследователи, наблюдавшие за этими птицами в горах Теннесси, заметили, что они покинули свои гнезда за два дня до разрушительного шторма, вызвавшего 84 торнадо. Они преодолели около 1500 км, чтобы избежать опасности, а после стихии вернулись обратно.

Ученые предполагают, что певчие птицы могут слышать инфразвук – колебания частотой ниже 20 герц, недоступные человеческому слуху. Этот инфразвук генерируется штормовыми системами задолго до их прихода.

Еще один пример удивительных "метеорологов" – бурые короткоклювые дрозды. Их сезон размножения, как выяснил орнитолог Кристофер Хекшер, может предсказывать интенсивность ураганов в Атлантическом океане. В годы, когда сезон ураганов был спокойным, птицы размножались дольше. А если ожидались мощные ураганы, их сезон размножения сокращался.

Поразительно, но данные о количестве отложенных яиц и продолжительности сезона размножения дроздов в мае и июне оказались более надежными в прогнозировании ураганов, чем традиционные метеорологические модели. Пока неизвестно, каким образом птицы предугадывают эти погодные явления, но одно ясно: к середине мая они уже знают, чего ждать.

Уточнения

Панксато́ни (англ. Punxsutawney, — боро в округе Джефферсон штата Пенсильвания, США. Находится в 129 км к северо-востоку от Питтсбурга.

