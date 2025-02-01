Инновационный дуэт: как беспилотник и робот-вездеход меняют подход к ликвидации ЧС

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2:43
Наука

Специалисты российской компании "Лаборатория будущего", являющейся участником технологического рынка НТИ "Аэронет", представили уникальную разработку — комбинированную систему, состоящую из летательного аппарата и гусеничного механизма. Этот инновационный тандем предназначен для выполнения задач в условиях чрезвычайных происшествий и проведения операций по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Дрон
Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дрон

По информации пресс-службы НТИ, новая система способна эффективно справляться с различными сложными заданиями. Она может использоваться для оказания медицинской помощи людям, попавшим в бедствие, а также для участия в мероприятиях по разминированию территорий, и для доставки необходимых материалов в труднодоступные зоны. Особенно актуально применение комплекса в местах, где обычные дроны оказываются бесполезными, например, в полуразрушенных сооружениях. В таких случаях наземная платформа способна преодолеть завалы и доставить медикаменты, продукты питания или инструменты спасательных служб.

Воздушный аппарат под названием "Грузовик-50" демонстрирует среднюю скорость передвижения на уровне 40-50 км/ч при максимальной нагрузке в 50 кг. При этом его автономность составляет около 20 минут. Гусеничная платформа весом 50 кг обладает возможностью перевозить грузы, превышающие ее собственный вес в три раза, и работает до 40 минут. Ее скорость зависит от типа поверхности: на ровном покрытии она может развивать скорость до 60 км/ч, а с грузом — до 40 км/ч.

Особенностью данной системы является возможность взаимодействия двух устройств. Например, гусеничная платформа может доставлять дрон к месту выполнения задачи с полностью заряженными аккумуляторами. В свою очередь, дрон может вернуться на платформу после выполнения миссии, чтобы быть доставленным обратно. Такой подход значительно расширяет функциональные возможности обоих устройств.

Еще одним важным преимуществом комплекса является возможность установки дополнительных аккумуляторных батарей на наземную платформу. Это позволяет дрону подзаряжаться прямо во время работы до трех-четырех раз, что существенно увеличивает продолжительность его использования.

Таким образом, созданный специалистами "Лаборатории будущего" комплекс представляет собой перспективное решение для работы в сложных и опасных условиях, где требуется высокая мобильность и надежность техники.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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