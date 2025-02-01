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Учёные разгадали порочный круг зуда: почему расчесывание только ухудшает ситуацию

2:55
Наука

Недавние исследования американских медицинских работников научно обосновали, почему не стоит чесать зудящие кожные высыпания. В экспериментах на мышах ученые продемонстрировали, как расчесывание усиливает воспаление и отек кожи, а также раскрыли механизмы, лежащие в основе этих явлений.

Аллергия
Фото: https://www.freepik.com
Аллергия

Широко распространенные кожные аффекции, включая аллергический контактный дерматит, сопровождаются сильным зудом. Воздержаться от почесывания раздраженной кожи бывает сложно, но уступка этому желанию лишь усугубляет воспаление и симптомы.

Почему же почесывание зудящего участка часто доставляет удовольствие? Если бы оно приносило исключительно вред, эволюция должна была бы развить реакцию избегания. Такие рассуждения привели группу дерматологов и специалистов из разных областей из Питтсбургского университета к мысли о возможной пользе. Чтобы разобраться в этом парадоксе, они провели серию исследований на мышах.

У некоторых животных с помощью аллергенов на коже ушей вызвали симптомы, похожие на дерматит. Часть грызунов не чувствовали желания чесаться, так как ученые отключили у них "нейроны зуда".

У мышей, которые ощущали зуд и могли чесаться, ткани ушей сильно припухли и показали повышенный уровень нейтрофилов — разновидности лейкоцитов. Однако воспаление и отек были значительно слабее у подопытных из другой группы, которые не чесались, поскольку не ощущали зуда или не могли это сделать из-за миниатюрных воротников. Эти защитные приспособления обычно не позволяют животным дотрагиваться до повреждений на теле.

Исследователи также обнаружили, что чесание способствовало высвобождению из болевых нейронов нейропептида, известного как вещество Р. Оно, в свою очередь, стимулировало дополнительное выделение тучных клеток, участвующих в развитии воспаления и первоначально активировавшихся при прямом воздействии аллергена. Проще говоря, почесывание зудящего места запускало выработку тучных клеток двумя путями.

Поскольку тучные клетки также участвуют в защите организма от патогенов, ученые решили проверить, не влияет ли их усиленная активация на микробиом кожи. В результате выяснилось, что чесание приводило к снижению количества бактерий золотистого стафилококка, часто становящихся причиной кожных инфекций.

Тем не менее, дерматологи отмечают, что при хроническом зуде вред от повреждения кожи при чесании, похоже, превышает возможную пользу.

Медики планируют использовать сделанные открытия при разработке новых методов лечения дерматита и других воспалительных заболеваний кожи, таких как розацеа и крапивница.

Уточнения

Лейкоци́ты — неоднородная группа различных по внешнему виду и функциям клеток крови человека и животных, выделенная по признакам наличия ядра и отсутствия самостоятельной окраски. Образуются в красном костном мозге, обнаруживаются во всём организме.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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