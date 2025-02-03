Загадка древнего ландшафта: как камни у Стоунхенджа изменили наше понимание истории

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи выяснили, откуда были добыты два массивных камня, расположенные на берегах реки Эйвон неподалеку от Стоунхенджа. Исследование, опубликованное в Proceedings of the Prehistoric Society, показало, что мегалиты Кукушкин и Тортонский были доставлены из района деревни Уэствуд, примерно в 25 километрах от их нынешнего местоположения.

Фото: Wikipedia by simonwakefield, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стоунхендж

Камни старше Стоунхенджа

Оба камня, массой 6,5 и 4 тонны, когда-то стояли вертикально и, вероятно, играли важную роль в ритуальном ландшафте древней Британии. Археологи установили, что они были установлены еще в начале III тысячелетия до н. э., задолго до строительства самого Стоунхенджа.

Зачем их разместили именно так

Расположение камней не случайно: стоя у одного из них, можно видеть второй. Это говорит о продуманной архитектурной задумке. Возможно, мегалиты играли роль ориентиров в доисторических церемониях или обозначали важные переходы в священной географии местности.

Как их доставили

Обнаружение местного источника камня позволяет лучше понять методы транспортировки мегалитов в древней Британии. Ранее ученые установили, что алтарный камень Стоунхенджа имеет северное происхождение, а новые данные указывают на использование местных материалов для других ритуальных объектов.

Уточнения

Стоунхендж Стонхендж (англ. Stonehenge [stəʊ̯n'hɛndʒ]) — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия).

