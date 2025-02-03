Внутри Земли нашли гигантов: что скрывают таинственные структуры на глубине 2000 км

Геологи из Утрехтского университета (Нидерланды) сделали сенсационное открытие: в недрах Земли, на глубине около 2000 километров, скрываются две гигантские структуры, чья высота в сотни раз превышает Эверест. Эти загадочные образования находятся под Африканским континентом и Тихим океаном, достигая границы между мантией и ядром планеты.
Ученые называют эти образования "Большими низкоскоростными провинциями" (LLSVPs). Они состоят из плотных минеральных пород, которые плохо проводят сейсмические волны, что и позволило зафиксировать их существование.
По одной из версий, внутри этих областей скрывается "кладбище" древних океанических плит — фрагментов литосферы, погрузившихся в мантию миллионы лет назад.
Происхождение этих гигантских структур остается загадкой. Одна из гипотез предполагает, что они могли образоваться из останков протопланеты Тейи, которая, возможно, столкнулась с Землей миллиарды лет назад, приведя к образованию Луны.
Если эта теория подтвердится, находка поможет раскрыть тайны ранней истории Земли и процессов, происходящих в ее недрах.
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