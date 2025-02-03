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Внутри Земли нашли гигантов: что скрывают таинственные структуры на глубине 2000 км

1:20
Наука

Геологи из Утрехтского университета (Нидерланды) сделали сенсационное открытие: в недрах Земли, на глубине около 2000 километров, скрываются две гигантские структуры, чья высота в сотни раз превышает Эверест. Эти загадочные образования находятся под Африканским континентом и Тихим океаном, достигая границы между мантией и ядром планеты.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Загадочные подземные массивы

Ученые называют эти образования "Большими низкоскоростными провинциями" (LLSVPs). Они состоят из плотных минеральных пород, которые плохо проводят сейсмические волны, что и позволило зафиксировать их существование.

По одной из версий, внутри этих областей скрывается "кладбище" древних океанических плит — фрагментов литосферы, погрузившихся в мантию миллионы лет назад.

Осколки древней планеты?

Происхождение этих гигантских структур остается загадкой. Одна из гипотез предполагает, что они могли образоваться из останков протопланеты Тейи, которая, возможно, столкнулась с Землей миллиарды лет назад, приведя к образованию Луны.

Если эта теория подтвердится, находка поможет раскрыть тайны ранней истории Земли и процессов, происходящих в ее недрах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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