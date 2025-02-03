Тайна древнего извержения: как люди пережили катастрофу страшнее Помпей

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Археологи обнаружили сенсационные следы людей и животных, спасавшихся от катастрофического извержения Везувия, произошедшего около 2000 года до н. э. Найденные отпечатки сохранились в пирокластических породах, оставшихся после древнего извержения Авеллино, которое оказалось мощнее и разрушительнее знаменитой катастрофы, уничтожившей Помпеи и Геркуланум в 79 году н. э.

Фото: http://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Везувий

Бегство из зоны катастрофы

Раскопки, проводившиеся в четырех муниципалитетах в районе Салерно, выявили следы мужчин, женщин, детей и животных у ручья Казарцано. Эти находки доказывают, что в тени Везувия уже в раннем бронзовом веке существовало поселение, жители которого оказались свидетелями колоссального природного бедствия.

Несмотря на ужасающее извержение, люди спустя столетия вернулись в эти земли. Обнаруженные археологами остатки земляных фундаментов хижин и керамические фрагменты свидетельствуют о том, что между поздним бронзовым веком и ранним железным веком (1200–900 гг. до н. э.) здесь снова возникло поселение.

История жизни на опасной земле

Со временем эта территория продолжала оставаться населенным центром. В эллинистический период (III–II вв. до н. э.) здесь существовало внегородское святилище около Нуцерии Альфатерна, расположенное на важном торговом пути. Археологи нашли миниатюрные керамические изделия, которые, вероятно, использовались в ритуалах.

В римский период здесь располагались две крупные виллы, служившие сельскохозяйственными центрами. Найденные следы плуга подтверждают, что эти земли интенсивно использовались для земледелия, а виллы были не только местами производства, но и частью торговой сети региона.

Возвращение к архаике

В поздней античности регион пережил социально-экономические изменения, которые привели к возвращению архаичных форм жилья. Здесь появились большие хижины, напоминающие доисторические жилища. Это свидетельствует о гибкости и способности местных общин адаптироваться к изменениям, несмотря на угрозу новых катастроф.

Уточнения

Вулкан — гипотетическая малая планета, орбита которой предполагалась расположенной между Меркурием и Солнцем.

