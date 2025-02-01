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700 млн лет назад Земля была ледяным шаром: как это повлияло на нашу планету

1:35
Наука

Климатические аномалии заставляют ученых искать ответы в далеком прошлом нашей планеты. Один из самых загадочных эпизодов — глобальное обледенение, случившееся около 700 миллионов лет назад. Исследование, опубликованное в журнале PNAS, дает новое понимание этого феномена.

ледники Антарктиды
Фото: Wikimedia Commons by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ледники Антарктиды

Улики в камнях

Ученые обнаружили на горе Пайкс-Пик (Колорадо) геологические структуры, называемые песчаными инжектами. Они образовались под давлением массивного ледникового покрова. Радиометрическое датирование показало возраст находки — от 690 до 660 миллионов лет, что совпадает с криогенным периодом Snowball Earth («Земля-снежок»).

Как планета пережила ледяной ад

Исследование показало, что геотермальное тепло под гигантскими ледниками вызывало циркуляцию талой воды. Она проникала в ослабленные породы, формируя уникальные осадочные слои. Это открытие помогло объяснить не только само глобальное оледенение, но и загадочные «потерянные» миллиарды лет геологической истории, например, в Гранд-Каньоне.

Ключ к прошлому — и будущему

Изучение криогенных пород на Пайкс-Пик может помочь понять, как Земля смогла выйти из ледяной эпохи и создать условия для появления сложной жизни. Эти знания важны не только для палеогеологии, но и для предсказания возможных климатических сценариев будущего.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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