Челябинский метеорит — это мелочь: что будет, если астероид размером с дом врежется в Землю

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Астероид 2024 YR4 вызывает серьезные опасения у ученых. По расчетам, существует вероятность его столкновения с Землей в 2032 году, и последствия могут быть катастрофическими.

Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

Что известно об угрозе

Как сообщил профессор Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, игнорировать опасность нельзя. Диаметр астероида достигает 70 метров, а его масса — около 230 000 тонн. Это делает его потенциально разрушительным объектом.

По прогнозам, вероятные точки падения — Центральная Африка и Атлантический океан. Особенно опасен вариант падения в воду: это может спровоцировать мощное цунами, способное затопить прибрежные регионы.

Чем это грозит

Если астероид взорвется в атмосфере, как Челябинский метеорит, разрушения могут быть менее значительными. Однако ученые пока не знают, из каких материалов он состоит, а значит, точные прогнозы делать сложно.

На данный момент у человечества нет надежных технологий для защиты от таких угроз. Пока специалисты разрабатывают возможные сценарии противостояния астероидам, но до практической реализации еще далеко.

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.

