Звёздный рекордсмен: астрономы обнаружили уникального белого карлика

2:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда звезда с массой, сравнимой с солнечной, исчерпывает свои ядерные ресурсы и сбрасывает внешние оболочки, на ее месте остается чрезвычайно плотное ядро — белый карлик. Обычно масса этих звездных остатков, окруженных тонкой оболочкой из водорода или гелия, не превышает массу Солнца. Однако недавно астрономы обнаружили среди них необычный объект, который бросает вызов устоявшимся представлениям о белых карликах.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оптика 24-дюймовый телескоп RC Optical Systems

Этот объект, получивший название WD J0135+5722, относится к классу пульсирующих переменных звезд, светимость которых меняется из-за нерадиальных пульсаций, вызванных волнами гравитации. Эти пульсации являются результатом внутренних процессов, происходящих в ядре звезды. WD J0135+5722 оказался рекордсменом по количеству обнаруженных периодов пульсаций — 19 периодов в интервале от 137 до 1345 секунд.

Открытие WD J0135+5722 имеет большое значение для понимания последних этапов эволюции массивных звезд и возникновения сверхновых типа Ia. Международная группа астрономов под руководством Франсиско де Херонимо провела высокоскоростные фотометрические наблюдения, чтобы уточнить свойства этого объекта. Результаты показали, что WD J0135+5722 имеет массу примерно 1,12 массы Солнца и находится на расстоянии около 165 световых лет от Земли.

Астрономы предполагают, что в центре WD J0135+5722 формируется "кристаллическая" структура, но для подтверждения этой гипотезы необходимо провести детальный астросейсмический анализ. Кроме того, ученым предстоит определить скорость вращения звезды.

Открытие WD J0135+5722 ставит новые вопросы о звездной эволюции и внутренней структуре массивных белых карликов. Этот объект стал уникальной природной лабораторией для изучения этих явлений и, возможно, поможет ученым лучше понять процессы, происходящие в ядрах звезд

Уточнения

Бе́лые ка́рлики — звёзды, состоящие из электронно-ядерной плазмы, лишённые источников термоядерной энергии и светящиеся благодаря своей тепловой энергии, постепенно остывая в течение миллиардов лет.

