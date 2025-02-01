Мутации коронавируса указали на странную закономерность: что это говорит о нашем мире

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Может ли пандемия изменить наше представление о реальности? Физик Мелвин М. Вопсон утверждает, что анализ мутаций коронавируса SARS-CoV-2 привел его к ошеломляющему выводу: наш мир может быть сложной информационной симуляцией.

Фото: nasa.gov by NASA, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Космос

Информация ведет себя странно

Исследование Вопсона базируется на принципах инфодинамики — науки, изучающей, как информация накапливается и изменяется в эволюции различных систем. Его работа показывает, что информация в физических системах стремится к упорядоченности, а не к хаосу, как считалось ранее. Это ставит под сомнение традиционные взгляды на естественное развитие материи.

Если информация действительно становится более структурированной со временем, это может быть свидетельством того, что наш мир устроен не хаотично, а подчиняется определенным алгоритмам, словно запрограммирован.

Как мутации COVID-19 привели к этому открытию

Интересно, что на столь революционные размышления ученого натолкнул анализ мутаций SARS-CoV-2. Он обнаружил, что лишь 1,08% вариантов вируса увеличили количество нуклеотидов, тогда как подавляющее большинство, наоборот, избавлялось от "лишних" элементов.

Этот факт противоречит традиционным представлениям об эволюции, согласно которым живые организмы должны становиться сложнее и разнообразнее. Но если реальность действительно организована по законам информационной оптимизации, то принцип "лучше меньше, да лучше" становится не просто поговоркой, а фундаментальным правилом нашего мира.

Уточнения

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

